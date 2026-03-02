lunedì, 2 Marzo 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
Guasto a treno, ripresa gradualmente la circolazione ferroviaria sulla linea Bologna – Porretta

BolognaPorretta TermeTrasporti
È ripresa gradualmente a partire dalle 9.15 la regolare circolazione ferroviaria sulla linea Bologna – Porretta.

Il guasto meccanico al treno regionale 17658 nella stazione di Pioppe di Salvaro e il conseguente danneggiamento di un componente dell’infrastruttura a Riola, verificatisi alle 6.50 di questa mattina, hanno inizialmente rallentato e poi comportato l’interruzione della circolazione dei treni fra Porretta Terme e Vergato.

La sospensione del traffico è stata necessaria per consentire l’intervento dei tecnici di RFI per il ripristino dell’infrastruttura. Le cause dell’evento sono in corso di accertamento.

I passeggeri del treno regionale, scesi nella stazione di Pippe di Salvaro hanno proseguito il viaggio con il treno 17660, arrivato a Bologna alle 8.39.

Trenitalia Tper ha attivato un servizio di bus – spola fra le stazioni di Porretta e Vergato con fermate intermedie a Silla, Riola e Carbona.

Complessivamente sono state dieci le corse cancellate parzialmente. I ritardi sulla linea sono stati mediamente di 30’ minuti.

Redazione 1

