Formigine: la comunicazione istituzionale diventa virale e parla ai giovani

Il Comune di Formigine conferma la propria presenza sui social network: ultima novità il profilo su TikTok, la piattaforma per i video che a gennaio ha raggiunto 1 miliardo di utenti attivi, per la maggior parte giovani (il 59% degli utenti ha tra i 19 e i 29 anni).

L’attività di social media management è coordinata dal Servizio Comunicazione e Sviluppo, che recentemente ha collaborato con un gruppo di lavoro intersettoriale per la redazione di un documento di Media Policy, approvato come allegato al nuovo Codice di comportamento dell’Ente.

“Sin da quando ci siamo insediati – afferma la sindaca Elisa Parenti, che detiene la delega alla comunicazione – abbiamo iniziato a lavorare sull’obiettivo di parlare anche il linguaggio dei ragazzi e delle ragazze, stare in mezzo a loro con le modalità che riconoscono. La sfida rimane quella di condividere contenuti istituzionali o di promozione della città in un quadro normativo corretto e rispettoso fra gli utenti, con mezzi e stili contemporanei”.

Nei primi video su TikTok, il Comune ha reso protagonisti una guida del castello e il direttore della biblioteca affinché svelassero i segreti più nascosti dei principali monumenti cittadini. Poi sono arrivate le elezioni e grazie a una dipendente dell’ufficio elettorale è stata spiegata l’importanza del voto e come si votava. Ma la vera e propria svolta è arrivata a dicembre 2024, qualche giorno prima dell’approvazione del Nuovo Codice della Strada. Qui, l’intuizione è stata quella di far illustrare le principali novità che potevano interessare i neo-patentati direttamente dalla Comandante della Polizia Locale Susanna Beltrami e il video è diventato virale! In pochissime ore, infatti, ha permesso di registrare sul canale più di 2mila like, raggiungendo le 244mila visualizzazioni. Esperienza simile, ma con risultati più che duplicati in termini di visualizzazioni (573mila) è quella più recente, nella quale Comandante e Vicecomandante illustrano il nuovo Decreto sicurezza.

Afferma Beltrami: “Ci siamo prestati e ci abbiamo messo la faccia, consapevoli della necessità di parlare anche ai più giovani. Certo, tra i più di 1.000 commenti non ci sono soltanto cuoricini, ma ugualmente abbiamo cercato di rispondere a tutti coloro i quali ponevano domande al di fuori della sterile polemica o bieca ironia”.

“I social network – conclude la Sindaca Parenti – consentono di realizzare nel concreto quei processi partecipativi che tanto sono auspicabili nel rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadini. Per questo ringrazio tutti i collaboratori che, a vario titolo, impostano il proprio lavoro sulla comunicazione accogliente”.

Il Comune di Formigine ha profili istituzionali su Facebook (23mila follower), Instagram (dove vengono postate più di mille stories all’anno), YouTube (24mila visualizzazioni annuali per un centinaio di video caricati) e LinkedIn (dove si promuovono i bandi di concorso e i corsi di formazione gratuiti). A questi, si aggiunge il canale Whatsapp e i profili gestiti dal personale della biblioteca, Polizia Locale e dall’hub di coworking.