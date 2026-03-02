lunedì, 2 Marzo 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeBassa modenese“Donne in cammino” domenica a San Felice





“Donne in cammino” domenica a San Felice

Bassa modeneseSan Felice sul Panaro
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Domenica 8 marzo si svolgerà a San Felice sul Panaro la quinta edizione di “Donne in cammino”, camminata non competitiva di sei chilometri, organizzata in occasione della festa della donna, grazie alla collaborazione di Polisportiva Unione 90, Centro antiviolenza dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, Avis comunale, Sanfelice 1893 Banca Popolare, Nordic Walking Outdoor Bassa Modenese, Pro Loco e con il patrocinio di Comune di San Felice, Regione Emilia-Romagna, Unione Comuni Modenesi Area Nord. Ritrovo alle 8.30 in piazza Italia, di fronte al municipio.  Quota di iscrizione 3 euro con bombolone all’arrivo. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza al Centro antiviolenza dell’Unione dei Comuni.  Per informazioni: 334/1317585 (Mirta).

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.