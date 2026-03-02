“Donne in cammino” domenica a San Felice

Domenica 8 marzo si svolgerà a San Felice sul Panaro la quinta edizione di “Donne in cammino”, camminata non competitiva di sei chilometri, organizzata in occasione della festa della donna, grazie alla collaborazione di Polisportiva Unione 90, Centro antiviolenza dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, Avis comunale, Sanfelice 1893 Banca Popolare, Nordic Walking Outdoor Bassa Modenese, Pro Loco e con il patrocinio di Comune di San Felice, Regione Emilia-Romagna, Unione Comuni Modenesi Area Nord. Ritrovo alle 8.30 in piazza Italia, di fronte al municipio. Quota di iscrizione 3 euro con bombolone all’arrivo. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza al Centro antiviolenza dell’Unione dei Comuni. Per informazioni: 334/1317585 (Mirta).