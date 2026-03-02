Donazione di oltre 20.000 euro per la nuova Pediatria al MIRE

Un contributo di valore a sostegno della nuova Pediatria al Mire – Maternità Infanzia, in corso di edificazione nell’area dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, è stato donato da Annamaria Riva, per un importo complessivo di 20.680 euro.

La somma rappresenta il ricavato della vendita del libro “Il sogno di una vita. La casa di Giacomo e Annamaria Riva”, scritto su volontà di Annamaria Riva e curato dal critico d’arte Sandro Parmiggiani, arricchito da un contributo personale della stessa benefattrice.

Il volume racconta la passione per l’arte che ha guidato Giacomo e Annamaria Riva nel corso della loro vita, in particolare l’amore per le opere di Alberto Manfredi, artista reggiano tra i più importanti del secolo scorso. Una passione che li ha portati a raccogliere oggetti, mobili e opere d’arte capaci di trasformare la loro casa di Reggio Emilia in un autentico “capolavoro”, custode di memoria, bellezza e identità culturale.

La donazione sostiene concretamente la realizzazione e il potenziamento del futuro reparto di Pediatria per offrire spazi sempre più accoglienti, innovativi e adeguati ai bisogni dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

«Credo profondamente nel valore del fare del bene in modo concreto e responsabile – afferma Annamaria Riva – Ognuno può scegliere di contribuire al benessere della comunità, nel proprio piccolo. Spero che questo gesto possa essere anche uno stimolo per altri a sostenere progetti che guardano al futuro; sono convinta che la bellezza, quando condivisa, possa generare solidarietà».

«Una donazione e un gesto di straordinaria sensibilità e generosità – dichiara Deanna Ferretti, presidente dell’associazione CuraRE – Colpisce in modo particolare il legame tra cultura e solidarietà: attraverso un libro che custodisce memoria, bellezza e identità del nostro territorio, si genera un aiuto concreto per i bambini e le loro famiglie. A nome dell’associazione e della comunità, rivolgo ad Annamaria Riva un ringraziamento sincero per aver scelto di trasformare un progetto culturale e personale in un sostegno tangibile alla nuova Pediatria del MIRE».

«A nome dei professionisti desidero esprimere un sentito ringraziamento ad Annamaria Riva per questo importante contributo – dichiara il Direttore del Dipartimento Materno-Infantile dott. Giancarlo Gargano – attenzioni come questa testimoniano la vicinanza della comunità all’ospedale e ai suoi piccoli pazienti».