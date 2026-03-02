lunedì, 2 Marzo 2026
Diversi autoveicoli distrutti da un incendio nella notte a Formigine

La scorsa notte poco dopo le 3:00, le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Modena sono intervenute in via Villa Emma a Formigine per un incendio che ha coinvolto alcune autovetture in sosta.

L’allarme è scattato intorno alle ore 03.20. Sul posto è prontamente intervenuto il personale del Distaccamento di Sassuolo con due automezzi: un’APS (Auto Pompa Serbatoio) e un’autobotte in supporto per garantire il rifornimento idrico necessario alle operazioni di spegnimento.

Malgrado il tempestivo intervento dei soccorritori, le fiamme si erano già ampiamente propagate alle vetture a fianco. Dopo aver domato l’incendio, il personale ha provveduto alla meticolosa opera di bonifica e alla messa in sicurezza dell’area colpita.
Fortunatamente non si registrano feriti o persone intossicate.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti anche i Carabinieri. In corso di accertamento le cause che hanno innescato le fiamme.

















