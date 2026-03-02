lunedì, 2 Marzo 2026
Difesa della Costituzione e Giustizia: il Pd di Maranello a confronto con Bonaccini e Tosiani il 5 marzo

Maranello
Tempo di lettura 1 min.
In vista dell’importante appuntamento referendario del 22 e 23 marzo, il Partito Democratico di Maranello promuove una serata di mobilitazione e approfondimento politico.

L’iniziativa, dal titolo ‘Dalla parte dei cittadini, tra riforme e prospettive europee’, si terrà giovedì 5 marzo a partire dalle ore 19.00 presso la sala attigua del ristorante “da Anna” a Gorzano.

L’evento vedrà la partecipazione di due figure di spicco del panorama dem: Stefano Bonaccini, presidente Nazionale del Pd ed Europarlamentare, e Luigi Tosiani, segretario Regionale del partito.

Al centro del dibattito, la ferma opposizione del Partito Democratico alla riforma costituzionale oggetto del prossimo quesito elettorale. Il voto contrario è necessario per salvaguardare l’integrità della Carta costituzionale e prevenire potenziali derive autoritarie.

I punti cardine della mobilitazione includono la tutela della Magistratura, con la difesa dell’autonomia decisionale del giudice come garanzia fondamentale per i diritti dei cittadini; la salvaguardia dell’equilibrio Democratico, con il rifiuto di modelli normativi che possano limitare la libertà d’azione dei magistrati nei confronti del potere esecutivo; l’orizzonte europeo, per cui l’analisi della riforma va inserita nel contesto degli standard di giustizia dell’Unione.

A conclusione del confronto politico, alle ore 20.30, è prevista una cena di sottoscrizione volta a sostenere le attività del Pd sul territorio.

Per la cena è richiesta la conferma contattando i seguenti numeri: 335.711 1314 oppure 335.1817489.

 



















