Un ciclo di incontri pensato e organizzato nell’ambito del progetto distrettuale “Tempo di crescere”, proposto dal Sistema Bibliotecario Comuni Modenesi Area Nord, dai nidi e dalle scuole dell’infanzia dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord e del Comune di Mirandola, in collaborazione con Ausl Modena e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.

Il ciclo “Cantando e leggendo esploriamo mondi, nutriamo la mente e cresciamo insieme”, prevede 4 appuntamenti in ogni Comune dell’Area Nord, diretti a mamme e papà dei bambini da 0 a 3 anni. I momenti di incontro con pediatra, pedagogista, psicologo, formatrici al servizio di libri di qualità e bibliotecarie, non intendono appesantire le giornate di genitori già molto impegnati, ma mirano ad aiutarli a scoprire il piacere di passare del tempo insieme e a raggiungere in famiglia, con i propri figli, un sano benessere fisico, psichico e relazionale. L’obiettivo dei 36 incontri multidisciplinari, è proprio quello di crescere persone serene, sicure nel mondo in cui vivono, dotate di speranza, curiosità e bei pensieri.

Tanti gli argomenti che verranno affrontati nei diversi appuntamenti curati da alcuni specialisti: “La relazione genitori-bambini. Crescere insieme condividendo mondi”, a cura della pediatra Francesca Pantoli; “Perché utilizzare in famiglia strumenti densi di echi educativi come gli albi illustrati?” con la pedagogista Francesca Botti e lo psicopedagogista Marco Carione; “Sorgenti vive dentro di noi, come attivarle?” a cura di Emilia Ficarelli, bibliotecaria, componente dell’Osservatorio nazionale Nati per leggere; “Voce, sguardo, gesti: strategie per condividere e arricchirsi in famiglia con i libri”, in alcuni incontri con Alexia Betti, pedagogista, formatrice, libraia, membro dell’Osservatorio nazionale Nati per Leggere e negli altri con Alessia Canducci, formatrice, attrice e regista.

“La bellezza di questa proposta – spiegano dal Sistema Bibliotecario Area Nord modenese – riguarda due aspetti: innanzitutto tutti i genitori hanno strumenti per realizzare con i propri bambini belle esperienze condivise: voce, un libro, tempo ritagliato per stare bene insieme; inoltre, ogni incontro è pensato per consentire ai genitori di rilassarsi, divertirsi, scoprire opportunità nuove o dimenticate, e di portare con sé il desiderio realizzabile e irresistibile di replicare spesso a casa l’esperienza vissuta. Nessun timore, dunque, a iscriversi e a partecipare. L’occasione è irrinunciabile”.

Il percorso è aperto e gratuito in ogni nido e scuola dell’infanzia coinvolte nell’iniziativa nei comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro, San Possidonio e San Prospero.

Tutti i genitori possono aderire anche se i figli sono neonati – le mamme e i papà in maternità sono ben accolti – e possono partecipare anche se non frequentano i nidi o le scuole dell’infanzia in cui si svolgono gli incontri.