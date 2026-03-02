Alcune delle chiusure programmate sulle autostrade della nostra regione

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine, verso Milano, nei seguenti giorni e orari: dalle 21:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 marzo; dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 marzo.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria: viale dei Trattati di Roma, SS722, viale Martiri Piazza Tienanmen, SS9 via Emilia Via Bertona, SP111 e rientrare in A1 alla stazione di Terre di Canossa Campegine.

Si precisa che l’area di parcheggio “Crostolo est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa: dalle 19:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 marzo; dalle 19:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 marzo.

Sul Raccordo Casalecchio (R14), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 marzo, sarà chiusa la stazione di Bologna Casalecchio, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli e dalla A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si potranno utilizzare le stazioni di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto, Sasso Marconi o Valsamoggia, sulla A1 Milano-Napoli, o la stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.