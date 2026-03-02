Al Mac Mazzieri di Pavullo Michele Riondino con Art di Yasmina Reza

La stagione 2025/2026 del Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri di Pavullo nel Frignano (MO) curata da ATER Fondazione prosegue domani martedì 3 marzo alle 21 con Art di Yasmina Reza diretto e interpretato da Michele Riondino.

«Il mio amico Serge ha comprato un quadro» annuncia Marc, da solo in scena, ad apertura di sipario. «È una tela di circa un metro e sessanta per un metro e venti, dipinta di bianco. Il fondo è bianco, e strizzando gli occhi si possono intravedere delle sottili filettature diagonali, bianche».

Inizia così Art, la commedia francese contemporanea più recitata al mondo. Tre amici di vecchia data si organizzano per passare una serata insieme, e il citato quadro bianco a righe bianche si trasforma, battuta dopo battuta, nel catalizzatore che porta alla luce nevrosi, rancori, rivalità rimasti finora sopiti.

In questa commedia crudele e divertente sull’amicizia gli scambi di battute, sempre più velenose e taglienti, arrivano a smascherare la fragile impalcatura della relazione tra Marc, Serge e Yvan, costruita su egoismo, vanità e ipocrisia.

Yasmina Reza in questa commedia nera tocca picchi di crudele comicità, si diverte e fa divertire, perchè si ride molto, anche se il sorriso è sempre più tirato, man mano che emerge la malinconia.