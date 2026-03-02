A Guastalla è nato “Her”: uno spazio di condivisione e relazione tutto al femminile

Un luogo fisico per ritrovarsi, uno spazio interpersonale per confrontarsi e una rete di supporto per contrastare l’isolamento. È nato a Guastalla il progetto HER, un’iniziativa “di donne per le donne” che punta a rafforzare il tessuto sociale e relazionale del territorio.

Il giovedì mattina, dalle ore 8:30 alle 11:00, la sede Auser di via Andrea Costa 37 aprirà le proprie porte per accogliere cittadine di ogni età. Non si tratterà di un semplice momento di aggregazione, ma di un percorso strutturato che alternerà il dialogo con esperte del settore a laboratori creativi e attività ludiche, pensate per coinvolgere anche i più piccoli.

Una rete istituzionale contro l’isolamento

Il progetto HER non nasce in modo isolato, ma è il frutto di una solida sinergia territoriale. È infatti finanziato dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il tavolo interistituzionale di contrasto alla violenza maschile contro le donne dell’Unione Bassa Reggiana.

Il coordinamento è affidato al Comune di Guastalla, che opera in stretta collaborazione con l’Associazione Nondasola e l’Azienda Servizi Bassa Reggiana, quest’ultima presente con la professionalità di una propria educatrice dedicata. Fondamentale, inoltre, l’ospitalità di Auser, che conferma il valore della cooperazione tra le realtà del terzo settore locale.

“HER rappresenta un ulteriore spazio per stare insieme,” spiega Alessandra Medici, Assessore al Welfare di Guastalla. “Si rivolge alle donne ma vive in relazione con tutte le altre realtà associative del territorio, con cui si potranno creare scambi e collaborazioni. Questa esperienza si aggiunge ad altre realtà virtuose come Argine Urbano, il nostro spazio giovani in Galleria Gonzaga, e alle tante iniziative che portiamo avanti per rafforzare il senso di comunità e contrastare la solitudine”.

Il calendario dettagliato degli incontri verrà reso noto a breve, permettendo così alle partecipanti di conoscere in anteprima i temi degli approfondimenti con le esperte e la tipologia di laboratori manuali e creativi previsti.

L’iniziativa è aperta a tutte le donne interessate a condividere un’esperienza di crescita e socialità in un ambiente protetto e stimolante.

Per informazioni:

Simona Razzini, referente educativa scolastica e servizi integrativi

mail: s.razzini@asbr.it

tel. 320 1108342