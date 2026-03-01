Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 2 marzo 2026

Irregolarmente nuvoloso al mattino in pianura per la presenza di nubi basse o banchi di nebbia, cielo poco nuvoloso sulla dorsale appenninica. Nel pomeriggio, addensamenti nuvolosi sui rilievi potranno dar luogo a brevi rovesci, con tendenza ad ampie schiarite su tutto il territorio regionale. Dalla sera, progressiva diminuzione della visibilità in pianura per la formazione di nubi basse o banchi di nebbia.
Temperature temperature senza variazioni di rilievo, minime attorno a 10 gradi, massime tra 13 e 17 gradi. Venti deboli di direzione variabile. Mare calmo.
(Arpae)