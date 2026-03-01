domenica, 1 Marzo 2026
Intensificati dalla Polizia di Stato i servizi di controllo del territorio

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione della Polizia di Stato di Reggio Emilia, e nello specifico della Squadra Volanti, con l’obiettivo di assicurare un più alto standard di sicurezza e restituire ai cittadini reggiani determinate zone della città a più alto rischio degrado.

Solo nell’ultima settimana di febbraio, infatti, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura reggiana hanno effettuato ben 86 interventi, alcuni su iniziativa ed altri collegati a segnalazioni effettuate direttamente dai cittadini e pervenute alla Sala Operativa, che hanno portato all’arresto di un soggetto e al deferimento in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di ben 14 persone.

Nello stesso periodo di riferimento, inoltre, sono state controllate nr. 832 persone, nr. 201 veicoli, nonché effettuati controlli specifici a nr. 15 esercizi commerciali tra cui bar, centri scommesse e sala giochi.

Sempre nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio fortemente voluti dal Questore della Provincia di Reggio Emilia, dott. Carmine Soriente, sono stati anche sanzionati amministrativamente nr. 7 soggetti, tutti per ubriachezza molesta.

