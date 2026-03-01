domenica, 1 Marzo 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
A14 Bologna-Taranto: chiusure notturne uscita della stazione di Caste San Pietro e area di servizio Sillaro Ovest

RegioneViabilita'
Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 marzo, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 20:00 di mercoledì 4 alle 5:00 di giovedì 5 marzo, sarà chiusa l’area di servizio “Sillaro ovest”, situata nel tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, verso Ancona;

-dalle 21:00 di mercoledì 4 alle 5:00 di giovedì 5 marzo, sarà chiusa la stazione di Castel San Pietro, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna San Lazzaro.

















Redazione 1

