sabato, 28 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeSassuoloDecoro e manutenzione al parco Albero d’Oro





Decoro e manutenzione al parco Albero d’Oro

Sassuolo
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Decoro e manutenzione al parco Albero d’Oro. I volontari dell’Associazione Orti e Bonsai hanno appena concluso i lavori per l’installazione di una nuova fontana, un nuovo tassello di un intervento di pulizia e decoro che ha restituito l’area verde ai frequentatori abituali in una veste completamente rinnovata.

L’opera è il risultato concreto di “Idea Sassuolo – Quartieri in Movimento”, il bando con cui l’Amministrazione mette a disposizione risorse per chi ha voglia di rimboccarsi le maniche e migliorare il proprio quartiere.

“Quello che è stato fatto all’Albero d’Oro- commenta l’Assessore all’Ambiente del Comune di Sassuolo Andrea Baccarani –  è l’essenza della cittadinanza attiva. Questi volontari non si sono limitati a segnalare un problema o una necessità, ma hanno scelto di far parte della soluzione. Vedere una fontana nuova in un parco così ben tenuto è una vittoria per il senso civico e la partecipazione. Quando i cittadini si prendono cura del bene comune, quel bene viene rispettato di più da tutti. Il bando nasce proprio per questo: trasformare i quartieri in luoghi vivi”.

L’obiettivo ora è che l’iniziativa faccia scuola. “Il mio grazie va a chi ha dedicato il proprio tempo libero a questo progetto – conclude Baccarani – L’augurio è che sempre più sassolesi seguano questo esempio. Se ognuno si prendesse cura di un piccolo pezzo della città, Sassuolo cambierebbe volto in pochissimo tempo”.

















Direttore

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.