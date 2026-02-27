Sky college Pievepelago, Baruffi: “Un’eccellenza riconosciuta anche dal Governo”

venerdì, 27 Febbraio 2026
“Le iscrizioni quest’anno rischiano di superare i limiti di capienza, un risultato che appariva un miraggio solo cinque anni fa”. Con queste parole l’assessore regionale alla Montagna, Davide Baruffi, commenta la visita, oggi pomeriggio, al Liceo scientifico per gli sport invernali a Pievepelago, nel Modenese. Insieme alla sottosegretaria al ministero dell’Istruzione e del merito, Paola Frassineti, al presidente della Provincia di Modena, Fabio Braglia, ai sindaci dei Comuni di Pievepelago e Fiumalbo, Corrado Ferroni e Alessio Nizzi. Presenti i dirigenti scolastici e rappresentanti dell’Ufficio scolastico regionale.

E’ stata l’occasione per presentare lo Sky college fortemente voluto dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione nel 2018, quando la legge regionale stanziò le prime risorse. Un progetto tanto ambizioso quanto “rischioso”, come è stato sottolineato più volte nel corso della giornata, partito durante il Covid e con pochissimi ragazzi.

“Oggi abbiamo invece un’esperienza consolidata che sta ampliando costantemente le iscrizioni e le attività – sottolinea Baruffi -, un’eccellenza nazionale con ragazze e ragazzi che vengono anche da fuori Emilia-Romagna, grazie ai servizi residenziali sostenuti dalla Regione. La montagna ha bisogno di servizi e risorse e questo è il nostro modo di essere in campo per contrastare lo spopolamento e offrire opportunità e attrattività. Sono grato alla sottosegretaria Frassinetti per la visita, che le ha dato modo di apprezzare questa eccellenza e tenerne conto per il lavoro del Governo”, ha concluso l’assessore.

















Redazione 1

