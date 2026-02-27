Settimana Mondiale del Glaucoma: l’UICI di Reggio Emilia scende in campo per la prevenzione

In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, in programma dall’8 al 14 marzo, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) di Reggio Emilia promuove un articolato calendario di appuntamenti dedicati alla sensibilizzazione e alla prevenzione. L’iniziativa, realizzata in partnership con la Fondazione Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB Italia ETS), mira ad accendere i riflettori su una patologia tanto diffusa quanto insidiosa.

Il glaucoma, spesso definito il “ladro silente della vista”, è infatti una malattia che nelle fasi iniziali non presenta sintomi evidenti, ma può provocare danni irreversibili al nervo ottico se non diagnosticata e trattata tempestivamente.

Per tutta la durata della settimana, la Sezione UICI di Reggio Emilia sarà impegnata in una capillare attività di informazione sul territorio. Grazie alla collaborazione con le Farmacie Comunali Riunite, l’Ottica Dalpasso, lo Studio Pantaleoni Oculistica e numerosi esercizi commerciali del Comune, verranno distribuiti opuscoli informativi con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di cittadini. La campagna punta a diffondere consapevolezza sui fattori di rischio e sull’importanza cruciale della diagnosi precoce per la salvaguardia della salute visiva.

Il momento centrale del programma sarà l’incontro pubblico con conferenza stampa previsto per lunedì 9 marzo alle ore 20:00, presso la Farmacia Comunale del Parco in via Pansa 53/g; durante la serata, un medico oculista illustrerà le caratteristiche della patologia, le modalità di diagnosi e le terapie oggi disponibili, offrendo ai cittadini uno spazio di confronto diretto per approfondire i temi legati alla prevenzione.

Accanto all’attività divulgativa, anche quest’anno l’UICI di Reggio Emilia ha organizzato due mattinate di screening gratuiti presso l’ambulatorio sezionale di Corso G. Garibaldi 26: nelle giornate di giovedì 12 e venerdì 13 marzo, i cittadini potranno sottoporsi a controlli oculistici mirati, previa prenotazione obbligatoria al numero 0522/435656.

Un esame semplice come la misurazione della pressione intraoculare può infatti permettere di individuare precocemente i segnali della malattia prima che il danno diventi irreparabile.

Il Presidente della Sezione Territoriale UICI di Reggio Emilia, Giuseppe Riva, sottolinea l’urgenza del messaggio: “Il glaucoma agisce senza dare segnali evidenti finché il danno non è già in fase avanzata. Proprio per questo la prevenzione è l’unica vera difesa: un controllo può letteralmente salvare la vista. Invitiamo la cittadinanza, in particolare chi ha superato i 40 anni o ha familiarità con questa patologia, a non rimandare. Partecipare a queste iniziative è un atto di responsabilità verso la propria salute”.

Con questo impegno, la Sezione Territoriale UICI rinnova la propria missione nella tutela della vista, auspicando che una corretta cultura della prevenzione possa diventare patrimonio condiviso di tutta la comunità reggiana.