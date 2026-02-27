Sala ex Poste Carpi, via alle prenotazioni per il secondo semestre

Da domenica 1 marzo è possibile presentare richiesta di prenotazione della sala ex Poste per allestire mostre nel secondo semestre dell’anno, da luglio alla fine di dicembre. Le domande si possono presentare fino al 30 aprile.

Da quest’anno, la sala ex Poste, che affaccia sul cortile d’onore di Palazzo dei Pio, è diventata uno spazio destinato alle esposizioni temporanee, preferibilmente in favore di soggetti senza scopo di lucro con personalità giuridica. Ciascun soggetto può presentare una sola richiesta all’anno: in questa seconda finestra, dunque, possono fare richiesta di occupazione della sala le associazioni che sono alla loro prima domanda o quelle la cui richiesta per il primo semestre non sia stata accolta.

I soggetti giuridici senza scopo di lucro, come associazioni del terzo settore, associazione di promozione sociale, fondazioni, possono utilizzare la sala senza corrispondere alcuna tariffa (ma facendosi carico di tutte le spese). Per gli altri soggetti, invece, oltre al pagamento delle spese è prevista una tariffazione corrispondente ai giorni di utilizzo. La sala può essere richiesta per periodi standard che sono tre: fino a un massimo di 10 giorni, fino a un massimo di 14 giorni, fino a un massimo di 21 giorni. La sala può essere richiesta anche per un massimo di 60 giorni, purché il richiedente garantisca che sarà aperta al pubblico per almeno 40 giorni o per il 70% del periodo richiesto.

Le attività proposte non godono in automatico del patrocinio (se lo si desidera, bisogna richiederlo) e dei mezzi di comunicazione dell’ente, e tutti i costi delle attività organizzate sono a carico degli organizzatori. La sala può essere aperta al pubblico solo all’interno del range orario di apertura del Palazzo dei Pio: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 18.

I due ambienti che compongono la sala ex Poste, oltre che come spazio espositivo, possono essere usati anche per laboratori e workshop e per attività performative, tenendo presente che la capienza massima è di 60 persone, non sedute con postazione fissa (anche se in occasioni particolari, come lo svolgimento dei laboratori, sarà possibile collocare fino a un massimo di venti sedie per i partecipanti).

Non è possibile utilizzare la sala per conferenze, convegni o spettacoli con sedute fisse (per la conformazione dello spazio, le sessanta sedute fisse ostacolerebbero la via di fuga in caso di emergenza). E non è possibile utilizzarla come spazio commerciale o di vendita a fine di lucro.

In generale le richieste di utilizzo devono essere presentate dall’1 settembre al 31 ottobre di ogni anno per le attività da svolgere nel primo semestre dell’anno successivo, e dall’1 marzo al 30 aprile di ogni anno per le attività da svolgere nel secondo semestre (dall’1 luglio al 31 dicembre) del medesimo anno. Non è possibile presentare richieste al di fuori dei periodi previsti.

L’amministrazione concede la sala in base all’ordine di arrivo delle domande, ma si riserva di non accogliere, a proprio insindacabile giudizio, le proposte che, pur corrette nella forma, presentino elementi inappropriati alla fruizione pubblica, a carattere politico, religioso o propagandistico di qualsivoglia opinione o in qualsiasi modo dannosi per l’immagine del Comune di Carpi.

Tutte le informazioni sulle modalità di richiesta e i moduli per presentare i progetti sono disponibili nella sezione dedicata sul sito del Comune (www.comune.carpi.mo.it/carta-dei-servizi/noleggio-e-concessione-sale-e-spazi-comunali/).

Per ciascun semestre, infine, viene pubblicato a cura dell’amministrazione un calendario delle iniziative in programma. Il calendario in corso prevede: dal 2 marzo l’esposizione fotografica di vedute di Carpi promossa dal circolo Cabassi (fino al 23 marzo) a cui segue, dal 27 marzo al 27 aprile, “Out of sea”, anche in questo caso una mostra di fotografie, curata dall’associazione Africa libera, che espone immagini realizzate sulle navi che salvano i migranti in mare. Dal 28 aprile all’11 maggio, la sala sarà a disposizione della manifestazione Playtime, dedicata al gioco, mentre dal 29 maggio all’8 giugno saranno esposti gli esiti di un concorso con le scuole organizzato dal Rotary Club Carpi. Infine, dal 9 al 23 giugno, è in programma la mostra di fine anno dei lavori realizzati dagli allievi del Centro arti figurative.