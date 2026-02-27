Ruba le grondaie di un condominio a Reggio Emilia. Fermato poco dopo con la refurtiva

Un 60enne campano è stato denunciato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Reggio Emilia per furto aggravato. Il sospettato avrebbe tentato di rubare alcune grondaie in rame da un condominio. Tuttavia, grazie alla segnalazione tempestiva di un cittadino e al rapido intervento delle forze dell’ordine, è stato fermato poco dopo con la refurtiva nascosta a bordo della sua automobile.

I Carabinieri, giunti sul luogo dell’accaduto, hanno raccolto le prime informazioni. La vittima del furto ha fornito una descrizione dettagliata sia dell’uomo sia del veicolo, aiutando i militari a localizzarlo. Durante le ricerche, l’auto segnalata è stata individuata parcheggiata nelle vicinanze. All’interno della vettura sono stati rinvenuti diversi pezzi di grondaia in rame, corrispondenti alle indicazioni fornite dal testimone.

Il fatto risale al pomeriggio del 24 febbraio, quando un cittadino aveva contattato i Carabinieri dopo aver assistito al furto. L’individuo responsabile sarebbe stato visto allontanarsi a bordo di una macchina scura. Sulla base delle informazioni ottenute, le forze dell’ordine hanno avviato un’immediata ricerca che ha portato al ritrovamento del veicolo e alla scoperta del materiale rubato. Il sospetto è stato identificato e condotto in caserma per ulteriori verifiche. Gli agenti della Sezione Radiomobile hanno raccolto indizi che evidenziano la sua possibile colpevolezza.

La refurtiva è stata prontamente restituita al condominio, mentre il 60enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, guidata dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, con l’accusa di furto aggravato. Le indagini preliminari proseguiranno per l’approfondimento delle prove e per le determinazioni riguardanti l’eventuale esercizio dell’azione penale.