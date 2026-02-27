Reggio Emilia, Festa commemorativa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Si è tenuta oggi a Reggio Emilia la celebrazione della prima Festa commemorativa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, istituita con ricorrenza annuale il 27 febbraio, con una mattinata che ha visto la partecipazione di autorità civili, militari e religiose, personale del Comando, rappresentanti dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo e studenti di istituti scolastici del territorio.

La mattinata si è aperta presso la Sede Centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, alla presenza del Viceprefetto Vicario Reggente dott.ssa Caterina Minutoli, con la cerimonia dell’alzabandiera e, a seguire, con la deposizione della corona alla lapide dei Caduti, momento solenne di raccoglimento e memoria dedicato a quanti hanno perso la vita nell’adempimento del servizio.

Le celebrazioni sono poi proseguite presso la Sala degli Specchi del Teatro Romolo Valli, dove si sono svolti il benvenuto alle autorità, l’allocuzione del Comandante, la consegna delle onorificenze al personale e il concerto conclusivo eseguito dagli allievi del Conservatorio “Peri-Merulo”. La giornata si è conclusa con la visita agli spazi espositivi e alle postazioni informative allestite nel foyer del teatro.

Nel suo intervento, il Comandante ing. Antonio Annecchini ha sottolineato il valore storico e identitario della ricorrenza, ricordando che quella celebrata oggi è la prima festa del Corpo nazionale, a 87 anni dalla sua istituzione (27 febbraio 1939), nel segno della continuità con la tradizione dei civici pompieri e con le radici del servizio antincendio sul territorio reggiano, ripercorrendone la storia.

Ampio spazio è stato dedicato anche al bilancio dell’attività operativa del Comando provinciale. Nell’allocuzione è stato evidenziato che nel 2025 sono stati effettuati oltre 6.300 interventi, di cui circa il 15% legati a incendi ed esplosioni, dato che conferma la complessità del soccorso tecnico urgente e l’ampiezza degli scenari di rischio affrontati quotidianamente dai Vigili del Fuoco.

Tra gli episodi più significativi richiamati nel corso della cerimonia, il Comandante ha menzionato l’incendio dello stabilimento INALCA di Reggio Emilia, intervento di particolare rilievo per estensione e impegno di risorse, affrontato con il concorso del dispositivo provinciale e di squadre provenienti anche da altri comandi della regione, nonché con il successivo supporto investigativo del Nucleo Investigativo Antincendi.

Un momento particolarmente significativo della giornata è stato inoltre il coinvolgimento delle scuole, con la presenza di studenti del Liceo Artistico “Gaetano Chierici” e dell’Istituto Tecnico Economico “Scaruffi-Levi Tricolore”, in coerenza con il percorso che il Comando sta sviluppando insieme all’Ufficio Scolastico Provinciale per la diffusione della cultura della sicurezza tra i giovani.

E’ stato infatti richiamato anche l’impegno del Comando nella promozione della sicurezza partecipata, con la predisposizione di un vademecum sulla sicurezza dei luoghi affollati, destinato a essere illustrato nei cicli informativi pianificati per il 2026 con il mondo della scuola.

Le isole informative sulle specializzazioni del CNVVF (tra cui SAPR, TPSS, NBCR/CFBT, C.R.A., S.A.F. e U.S.A.R.) e gli spazi espositivi dedicati anche alle divise storiche hanno rappresentato un’importante occasione di approfondimento per gli studenti e per i partecipanti, offrendo una visione concreta delle competenze e delle tecnologie impiegate dal Corpo nella risposta ai diversi scenari di emergenza.

Sono state consegnate le benemerenze al personale VVF a vario titolo, suscitando grande emozione e partecipazione:

CROCI DI ANZIANITA’, unitamente ai relativi brevetti, conferite al personale che ha effettuato 15 anni di servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a:

▪Vigile Coordinatore Matteo Beso

▪Vigile Coordinatore Giulio Tonioli

▪Vigile Esperto Chiara Ferrari

▪Vigile Esperto Matteo Giansoldati

▪Vigile del fuoco Cristian Codeluppi

▪Vigile del fuoco Stefano Rizzo

▪Vigile Volontario Francesco Colombini

DIPLOMI DI LODEVOLE SERVIZIO, la relativa medaglia e la riproduzione in scala della caratteristica piccozza in dotazione al Corpo, conferiti al personale collocato in quiescenza nell’ultimo anno a:

▪Capo Reparto Ivano Govi

▪Capo Reparto Luca Incerti

▪Capo Reparto Paolo Simonazzi

▪Capo Squadra Luigi Prandi

ENCOMIO del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco per l’opera valorosa effettuata da un collega da poco in quiescenza, il Capo Reparto Claudio Cattani “per le doti professionali dimostrate nella pratica delle delicate manovre salvavita, la prontezza di spirito e le qualità umane dimostrate il 9 aprile 2025, durante il corso di formazione per il passaggio di qualifica a Capo Squadra, dove un collega veniva colto da un improvviso malore. Immediatamente il personale presente lo soccorreva, mentre il Capo Reparto Claudio Cattani procedeva con la manovra di rianimazione cardio polmonare e, applicando la canula, somministrava l’ossigeno sino all’arrivo del personale del 118 che provvedeva al trasporto in ospedale del collega”.

La celebrazione odierna ha rappresentato un momento di memoria, riconoscenza e vicinanza al territorio, valorizzando il lavoro quotidiano del personale permanente e volontario del Comando di Reggio Emilia e rafforzando il legame tra Vigili del Fuoco, istituzioni e cittadinanza.