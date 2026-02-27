Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 28 febbraio 2026

Al mattino sereno o poco nuvoloso sui rilievi, cielo pressochè coperto sulle pianure e nelle valli per nubi basse e foschie e nebbie, più insistenti sulle pianure orientali e la costa con parziali schiarite nel pomeriggio. In serata tendenza ad aumento della nuvolosità medio-alta a partire da ovest.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento con valori tra 5 e 8 gradi; massime stazionarie o in lieve diminuzione, comprese tra 11 e 16 gradi. Venti deboli, in prevalenza dai quadranti orientali. Mare quasi calmo.

(Arpae)