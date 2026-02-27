Modena, tenta una rapina all’interno di un supermercato: arrestato

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità, prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Modena e delle Stazioni dipendenti, impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza urbana e nella prevenzione dei reati.

Ieri, i Carabinieri della Stazione di Modena Principale sono intervenuti presso il supermercato “Esselunga” di via Canaletto traendo, in arresto in flagranza di reato, un 52enne moldavo, responsabile del reato di tentata rapina impropria.

L’uomo ha tentato di superare le casse, senza pagare il corrispettivo economico per i diversi generi alimentari prelevati dagli scaffali: un addetto alla vigilanza ha notato la scena ed è stato spintonato, nel momento in cui aveva tentato di bloccarlo.

I Carabinieri, allertati tramite il 112, sono intervenuti tempestivamente, bloccando l’indagato prima che facesse perdere le proprie tracce.

Oggi, in sede di giudizio con rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, senza disporre alcune misura cautelare nei confronti dell’indagato che è stato immediatamente rilasciato.