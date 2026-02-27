venerdì, 27 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaModena, tenta una rapina all'interno di un supermercato: arrestato





Modena, tenta una rapina all’interno di un supermercato: arrestato

CronacaModena
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità, prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Modena e delle Stazioni dipendenti, impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza urbana e nella prevenzione dei reati.

Ieri, i Carabinieri della Stazione di Modena Principale sono intervenuti presso il supermercato “Esselunga” di via Canaletto traendo, in arresto in flagranza di reato, un 52enne moldavo, responsabile del reato di tentata rapina impropria.

L’uomo ha tentato di superare le casse, senza pagare il corrispettivo economico per i diversi generi alimentari prelevati dagli scaffali: un addetto alla vigilanza ha notato la scena ed è stato spintonato, nel momento in cui aveva tentato di bloccarlo.

I Carabinieri, allertati tramite il 112, sono intervenuti tempestivamente, bloccando l’indagato prima che facesse perdere le proprie tracce.

Oggi, in sede di giudizio con rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, senza disporre alcune misura cautelare nei confronti dell’indagato che è stato immediatamente rilasciato.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.