La grande Ginnastica Artistica maschile e femminile al PalaPanini di Modena

Nella cornice della Sala di Rappresentanza del Palazzo Municipale di Modena, è stata presentata la tappa d’esordio del Campionato Nazionale di Serie A1-A2-B di Ginnastica Artistica, in scena al PalaPanini di Modena venerdì 27 e sabato 28 febbraio. Si tratta del primo dei Top Events 2026, ovvero il pacchetto di nove eventi che comprende i Campionati Italiani dei grandi e piccoli attrezzi, organizzati in house dalla FGI tramite un management organizzativo con la collaborazione dell’ATS composta dalla Corpo Libero Gymnastics Team di Padova e dall’Eurogymnica di Torino.

Dopo l’apertura dell’Assessore a Cultura, Industrie culturali e creative, Turismo, Centro storico, Promozione della città, Sport, Politiche giovanili del Comune di Modena Andrea Bortolamasi, sono intervenuti Andrea Facci, Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia e Tommaso Toffanin, Presidente della società Corpo Libero Gymnastics Team di Padova. Insieme a loro erano presenti gli atleti Elisa Iorio e Yumin Abbadini, che scenderanno in pedana nella tappa modenese.

Il claim dei Campionati Nazionali di Serie A e B invita a dare il meglio di sé: “Fly to the top” – ovvero vola in alto, raggiungi la vetta. A difendere il tricolore sul petto saranno i campioni della Palestra Ginnastica Ferrara nella maschile e le campionesse della Libertas Ginnastica Vercelli nella femminile, che lo scorso anno a Firenze, entrambi per la prima volta nella loro storia, hanno conquistato lo scudetto.

Sarà un campionato aperto a qualsiasi sorpresa. Interessanti tutte le squadre GAM della massima serie: Ares di Cinisello Balsamo, Spes Mestre, Pro Carate, Sampietrina di Seveso, Giovanile Ancona; le neo promosse Ginnastica Civitavecchia, Pro Patria Bustese di Arsizio ed EUR di Roma, oltre alla Ginnastica Salerno, ripescata dalla A2 a seguito della rinuncia della Virtus Pasqualetti. Nella GAF cerca il riscatto la Brixia di Brescia, a caccia dello scudetto mancato nelle ultime due stagioni: ci saranno Asia D’Amato ed Elisa Iorio, vincitrice dell’oro sugli staggi in Coppa del Mondo, mentre sono ancora in ripresa Alice D’Amato e Angela Andreoli. Attenzione alla Forza e Coraggio di Milano, Ginnastica Heaven di Roma, Artistica ’81 Trieste, Ginnastica Riccione e GAL Lissone; tra le neopromosse, Juventus Nova Melzo e Biancoverde Imola, ripescata la Corpo Libero Gymnastics Team di Padova a seguito della rinuncia del Centro Sport Bollate. Diversi gli atleti stranieri che impreziosiranno il Campionato Italiano. Oltre ai già citati, potremmo ammirare la spagnola Alba Petisco con la società di Riccione, la francese Celia Serber con la GAL Lissone, il 2008 russo campione del mondo junior Arsenii Dukhno con la Pro Carate e il giovane ungherese Kis Dominik Csaba in forza alla Giovanile Ancona di Tommaso Brugnami.

La kermesse verrà aperta dalla Serie B maschile e femminile venerdì 27 febbraio alle ore 16:00. Sabato 28 febbraio andranno in scena la Serie A2 alle ore 9:00 e la Serie A1 a partire dalle ore 14:30. Quest’ultima sarà trasmessa in diretta con la telecronaca di Giorgia Baldinacci, il commento tecnico di Andrea Massaro e Ilaria Colombo, le interviste a bordocampo di Giorgia Villa e Martina Maggio, in esclusiva su Sportface Tv.

I biglietti per il weekend di competizioni sono ancora disponibili sulla piattaforma Vivaticket a questo link: https://www.vivaticket.com/it/tour/top-events-modena-ginnastica/4656, con promozioni per le società e pacchetti VIP per vivere al massimo l’esperienza da bordo pedana. Non mancherà il divertimento nella fan zone tra photo opportunity, merchandising FGI e stand commerciali.

Ogni appuntamento dei Top Events avrà una parola chiave, le nove parole comporranno l’anagramma di Top Events. A Modena la parola è TRAINING. Ogni tappa sarà anche abbinata a un colore, nella città della Ghirlandina è il verde acqua.

Andrea Bortolamasi, assessore allo Sport del Comune di Modena: “Ospitare il debutto del Campionato nazionale di Serie A1, A2 e B di Ginnastica Artistica maschile e femminile è motivo di grande soddisfazione. Modena conferma la propria vocazione sportiva e la nostra volontà di sostenere lo sport a tutti i livelli, da quello di base alle punte di eccellenza, perché crediamo nello sport come motore di comunità e opportunità. Il PalaPanini si appresta così a ospitare un appuntamento di grande prestigio che offrirà al pubblico emozioni, spettacolo e la possibilità di scoprire da vicino una disciplina che unisce tecnica, coraggio e bellezza, regalando emozioni autentiche.”

Andrea Facci, presidente Federazione Ginnastica d’Italia: “Ringrazio il Comune di Modena che ospita oggi. Questo 2026 ha avuto un inizio particolare per Elisa Iorio che ha appena vinto un oro dopo un periodo post infortunio. La FGI con i Top Events sta sviluppando una nuova progettualità che non significa togliere qualcosa al passato, ma aggiungere per migliorare direttamente come Federazione e su questo progetto abbiamo investito molte risorse. Iniziamo da Modena in virtù della lunga collaborazione con la Regione Emilia-Romagna. FGI ha individuato in una ATS uno strumento normativo nuovo composto da due società che nel corso degli ultimi anni hanno dato prova di una valida struttura organizzativa. Saranno 9 gli appuntamenti e abbiamo ideato anche un’immagine coordinata della manifestazione per generare ancora più valore. Il cambiamento non deve mai spaventare ma stimolare, è un passo avanti per far crescere il nostro mondo.”

Tommaso Toffanin, presidente della società Corpo Libero Gymnastics Team di Padova: “Questa nuova stagione dei TOP EVENTS è sicuramente innovativa, unificare il format organizzativo e di presentazione renderà più avvincente tutto il proseguo dei campionati. Siamo molto contenti di iniziare questo nuovo percorso a Modena ed in un palazzetto, il PalaPanini, che trasuda sport di alto livello e che ci permette di iniziare con il calore giusto questo nuovo percorso. Nella splendida cornice di Modena, atlete e atleti daranno prova di determinazione e altissimo livello tecnico, regalando al pubblico emozioni intense e performance di qualità. Il pubblico vedrà una ginnastica di alto livello in un contesto di interazione e coinvolgimento sempre crescente. Un grazie particolare non solo alla Federazione Ginnastica d’Italia per l’opportunità organizzativa e la fiducia che ci sta dando, ma soprattutto al Comune di Modena per la preziosa collaborazione e al Modena Volley che ci sta ospitando con una calorosa accoglienza prestandoci la propria casa. Ci auguriamo di poter proporre a Modena in futuro altri eventi di questo calibro.”

Elisa Iorio: “Dopo un’Olimpiade non è facile trovare la motivazione per tornare ad allenarsi, personalmente ho fatto un po’ fatica perché tornavo da un infortunio, non è stato facile psicologicamente. Avere la mia famiglia, il mio fidanzato Yumin e le compagne di squadra mi ha dato la forza. È un lavoro tosto recuperare da un infortunio, servono le persone adatte accanto, ma la soddisfazione più grande è tornare a fare quello che facevo prima. Qui a Modena sarà una grande emozione, gareggio nella mia città.”

Yumin Abbadini: “Bisogna trovare un equilibrio, gestire i sei attrezzi e in questo l’allenamento e il lavoro sono fondamentali per conoscere le proprie qualità e difetti. Quest’anno ci saranno europei e mondiali nella seconda parte dell’anno, la prima parte sarà un percorso per arrivare pronti ai grandi obiettivi del 2026. La prima tappa a Modena sarà ostica, sono pronto così come i miei compagni, possiamo fare un’ottima gara ma vediamo quanto saranno agguerrite le altre squadre.”