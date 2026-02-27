“Io sono verticale”: l’invisibile peso del dolore al Ruggeri di Guastalla con Francesca Astrei

Cosa succede quando il dolore smette di essere un ospite passeggero e diventa “casa”? Quando l’unica sicurezza sembra risiedere nel buio di una stanza chiusa, lontano da un mondo esterno percepito come insostenibile?

DOMANI, sabato 28 febbraio 2026, alle ore 18:00, il palco del Teatro “Ruggero Ruggeri” di Guastalla ospiterà “Io sono verticale”, uno degli appuntamenti più intensi della Stagione Teatrale 2025-2026. Lo spettacolo, scritto e interpretato da Francesca Astrei — fresca vincitrice del prestigioso Premio Ubu 2025 come Miglior Attrice Under 35 — affronta con coraggio e sensibilità il tabù della sofferenza mentale e dell’incomunicabilità.

TRA ISOLAMENTO E AFFETTI: IL DRAMMA DEL “MONDO DENTRO”

“Io sono verticale” non è solo un monologo, ma un’indagine profonda sulla natura fisica e concreta di un dolore che, pur essendo invisibile, agisce come un muro. La pièce esplora quella sensazione ossessionante di inadeguatezza che spinge all’immobilità, dove il “restare chiusi” appare come l’unica soluzione per non deludere le aspettative altrui.

Il testo pone interrogativi cruciali non solo su chi soffre, ma anche su chi resta a guardare: come vivono i famigliari la condizione di una persona amata “murata in se stessa”? Cosa accade quando l’amore bussa alla porta di un rifugio fatto di angoscia? È possibile far comunicare il “fuori” con il “dentro” senza che il contatto generi ulteriore sofferenza?

UN SUCCESSO DI CRITICA E PUBBLICO

Prodotto da Pallaksch con il contributo del Ministero della Cultura, lo spettacolo vanta già un curriculum d’eccellenza, avendo vinto il Premio della Giuria dell’XI edizione di Direction Under 30 (Teatro Sociale di Gualtieri) e il Premio Internazionale Yarts Project.

L’evento rappresenta un’occasione preziosa di confrontarsi con un tema universale attraverso il linguaggio del teatro contemporaneo d’autore.

INFO

Ingresso gratuito, disponibilità dei posti limitata.

Tel. 0522 839761 / 0522 839756; e-mail: ufficiocultura@comune.guastalla.re.it