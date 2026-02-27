Il Giroverde riprende nel reggiano dopo la pausa invernale

Dopo la sospensione invernale, il GIROVERDE riprenderà dal 1° Marzo. Il GIROVERDE consiste nel ritiro a domicilio, nei Comuni e nelle zone nelle quali è previsto, di sfalci d’erba, foglie e potature di provenienza domestica.

Ogni famiglia ha in dotazione il sacco bianco nel quale mettere esclusivamente sfalci d’erba, foglie e potature sminuzzate. Il sacco dev’essere esposto davanti alla propria abitazione la sera precedente al giorno di raccolta indicato sul calendario, in una posizione ben visibile e accessibile dalla strada. Iren provvede alla raccolta e lascia un sacco vuoto nel medesimo luogo. Per conoscere il giorno di raccolta del Giroverde è possibile scaricare l’App Iren Ambiente per smartphone o visitare il sito https://servizi.irenambiente.it/ .

Per agevolare le operazioni di svuotamento manuale dei sacchi da parte degli operatori, si raccomanda di non riempire il sacco fino all’orlo, di non richiuderlo con filo di ferro e di non introdurre al suo interno potature o rami che potrebbero ostacolarne il corretto svuotamento. Eventuali piccole fascine devono essere depositate a lato del sacco bianco; in presenza di grandi quantità di sfalci e potature, si consiglia di conferirle direttamente presso i Centri di Raccolta.

Il materiale così raccolto viene portato all’impianto di Iren Ambiente dove viene trasformato in terriccio ammendante per vivai, orti e giardini: il compost.

E’ possibile rifornirsi gratuitamente di compost presso l’impianto Forsu di Gavassa.