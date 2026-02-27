venerdì, 27 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeAppennino ModeneseFanano e Sestola, dal 2 marzo attivo un gruppo di medici per...





Fanano e Sestola, dal 2 marzo attivo un gruppo di medici per garantire l’assistenza sanitaria di base

Appennino ModeneseFananoSanitàSestola
Tempo di lettura Less than 1 min.

Il team di professionisti prenderà in carico gli assistiti della dottoressa Fiorenza Latini che cesserà l’attività

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Nei territori di Fanano e Sestola l’Azienda USL di Modena, con invio di lettere che sono state caricate sul Fascicolo Sanitario Elettronico, ha informato i pazienti della dottoressa Fiorenza Latini, medico di medicina generale, riguardo la cessazione della sua attività a partire dal 2 marzo 2026.

In attesa di poter assegnare l’incarico a un nuovo professionista, i pazienti avranno assistenza garantita da un gruppo di medici. Il team opererà all’interno dell’ambulatorio presso la Casa della Comunità Cimone di Fanano, con ingresso in piazza Marconi 3, e all’interno dell’ambulatorio della Continuità Assistenziale di Sestola, in via del Panorama 9. Le visite si effettueranno su appuntamento, da fissare per telefono al numero 059 5137013 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14.

L’esperienza dei team medici è già stata sperimentata sia nel Distretto di Pavullo che in altri distretti della provincia incontrando il riscontro positivo da parte dei cittadini.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.