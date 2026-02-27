venerdì, 27 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaControlli della Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli sui saldi di fine...





Controlli della Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli sui saldi di fine stagione

CronacaVignola
Tempo di lettura 1 min.

32 controlli, 5 diffide, 1 denuncia a piede libero e 61 capi di abbigliamento contraffatti sequestrati

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Nel corso dei controlli straordinari legati ai saldi di fine stagione, la Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli, con i reparti della Polizia Amministrativa coadiuvata dai presidi territoriali, ha effettuato una serie di verifiche mirate presso esercizi commerciali del territorio, con particolare attenzione alla regolarità delle vendite di fine stagione. In particolare sono stati effettuati 32 controlli, all’esito dei quali 5 attività sono state destinatarie di provvedimento di diffida poiché mancava l’indicazione della percentuale di sconto sul cartellino del prodotto.

I controlli sono poi stati estesi anche all’autostazione di Vignola, dove era stata segnalata la presenza di alcuni venditori abusivi. Lì infatti le pattuglie del Pronto Intervento, nel corso dei quotidiani servizi appiedati, hanno individuato e rintracciato un uomo di 44 anni di origini marocchine che vendeva capi di abbigliamento contraffatti. All’esito del controllo è emerso che lo stesso avesse la disponibilità di 61 capi di abbigliamento che riportavano marchi contraffatti di note griffe nazionali e internazionali.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato a piede libero per il reato di commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. La merce è stata sottoposta a sequestro penale e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per i successivi provvedimenti.

L’operazione rientra in un più ampio piano di controlli disposto dal Comando della Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli per garantire trasparenza durante il periodo dei saldi, tutelare i consumatori e contrastare il fenomeno della contraffazione, che danneggia sia i clienti sia le imprese che operano nel rispetto delle regole.

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.