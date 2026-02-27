Conclusi i lavori di riqualificazione del Cinema Teatro Mac Mazzieri di Pavullo

Il 2025/2026 segna un passaggio significativo per il Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri: si sono infatti conclusi gli interventi di riqualificazione programmati dall’Amministrazione Comunale, che dopo più di 20 anni dalla sua inaugurazione, hanno avuto come obiettivo quello di rendere la struttura ancora più sicura, funzionale e accogliente, nel pieno rispetto delle normative vigenti e delle esigenze tecniche contemporanee.

Nel dettaglio, i lavori hanno riguardato:

Adeguamento normativo delle americane di scena del palcoscenico , con aggiornamento strutturale e messa in sicurezza degli elementi tecnici;

, con aggiornamento strutturale e messa in sicurezza degli elementi tecnici; Nuovo relamping delle luci di sala e delle aree esterne , con miglioramento dell’efficienza energetica e della qualità illuminotecnica;

, con miglioramento dell’efficienza energetica e della qualità illuminotecnica; Restauro della pavimentazione del palcoscenico e realizzazione di un bordo di chiusura funzionale alle attività teatrali;

e realizzazione di un bordo di chiusura funzionale alle attività teatrali; Sostituzione del sipario e rinnovo completo delle dotazioni tessili e tecniche , per garantire standard adeguati alle produzioni contemporanee;

, per garantire standard adeguati alle produzioni contemporanee; Nuova immagine coordinata e aggiornamento degli strumenti informativi, grazie all’introduzione del nuovo logo brandizzato del Cinema Teatro.

Si tratta di un intervento organico che ha interessato sia gli aspetti strutturali sia quelli funzionali e identitari della struttura, rafforzandone il ruolo di presidio culturale del territorio.

Tutti i lavori sono stati pianificati con attenzione per evitare interruzioni delle attività. Durante l’intero periodo sono infatti proseguite regolarmente:

le proiezioni cinematografiche;

le rassegne teatrali per ragazzi e adulti;

il cinema d’essai;

le iniziative promosse da associazioni, scuole ed enti del territorio, tra cui saggi, concerti ed eventi di volontariato.

Una scelta precisa, volta a garantire continuità culturale e a non privare la comunità di un punto di riferimento fondamentale per la vita sociale e aggregativa di Pavullo.

Determinante per la realizzazione degli interventi è stato il contributo della Fondazione di Modena, pari a 65mila euro sui 116mila euro complessivamente utilizzati, il cui sostegno ha permesso di consolidare e valorizzare uno spazio culturale strategico per l’intero territorio.

«Gli interventi conclusi rappresentano il primo stralcio di un percorso più ampio di riqualificazione del Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri. Abbiamo scelto di partire dagli adeguamenti strutturali e tecnici più urgenti, per garantire sicurezza, qualità e funzionalità alla struttura. Nel corso di quest’anno lavoreremo con determinazione per intercettare nuovi fondi che ci consentano di realizzare il secondo stralcio dei lavori, con la riqualificazione delle 420 poltroncine e della pavimentazione della sala, così da completare in modo organico il progetto di ammodernamento del nostro teatro. L’obiettivo è chiaro: consegnare agli oltre 30mila spettatori, che ogni anno si presentano agli spettacoli in sala, uno spazio culturale pienamente rinnovato, capace di rispondere agli standard contemporanei di comfort e qualità, e di rafforzare ulteriormente il ruolo del Cinema Teatro come cuore culturale e sociale della nostra città».