Castelnuovo, 8 marzo tra viaggi, libri, arte e Margherita Hack

Quattro giorni di iniziative per celebrare la donna e ribadire l’impegno per l’affermazione del diritto alla parità di genere. Castelnuovo Rangone festeggia l’8 marzo con una serie di momenti di approfondimento tra mostre, narrativa, musica e performance teatrali.

Foto e video in giro per il mondo con una sguardo al femminile: il primo appuntamento per celebrare la Giornata della Donna è la rassegna di audiovisivi “Viaggi in centro e Sudamerica, tra abiti tradizionali e paesaggi… per parlare di donne”, curata da Giovanna Braglia, in collaborazione con Foto Art, in calendario giovedì 5 marzo alle 20.30 in Sala delle Mura.

Venerdì 6 marzo alle 21 in Sala delle Mura la scrittrice Michela Marzano, in dialogo con la vicesindaca di Castelnuovo Rangone Daniela Sirotti Mattioli, racconta le storie contenute nel suo ultimo libro “Qualcosa che brilla” (edizioni Rizzoli Libri), romanzo che mette al centro il disagio di una generazione e, prendendo il punto di vista di chi cura con la parola, il difficile percorso degli adolescenti verso l’età adulta.

Sabato 7 marzo nella sala Michela Murgia della biblioteca comunale Luis Sepulveda inaugura alle 17 la mostra personale di Erica Conti “Affiorare”, in collaborazione con Ricognizioni sull’Arte.

Domenica 8 marzo, nella Giornata internazionale della Donna, Isabella Dapinguemte porterà in scena alle 16.30 al circolo Arci ex Stazione lo spettacolo “Astro Margherita. Testa tra le stelle, piedi per terra – Vita e scintille di una donna libera”, narrazione a due voci, quella di Margherita Hack, a cui lo spettacolo è ispirato, e quella dell’autrice, proiettato nello spazio dalla musica dei Gypsinduo (Claudio Ughetti alla fisarmonica e Gio Stefani alla chitarra) , che reinterpretano con arrangiamenti originali alcuni brani dedicati alle stelle, da “Stardust” a “Fly me to the moon”. Il pomeriggio sarà accompagnato da tè, tisane, torte, biscotti e l’immancabile mimosa per tutte le partecipanti.