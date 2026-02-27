venerdì, 27 Febbraio 2026
Alcune delle chiusure programmate per i prossimi giorni sulle Autostrade della regione

A14 Bologna-Taranto, nelle tre notti di lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 marzo, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Imola, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Ancona, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo. In alternativa si potranno utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Bologna: Castel San Pietro; in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Ancona: Faenza.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di potenziamento degli impianti, dalle 21:00 di lunedì 2 alle 5:00 di martedì 3 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo, verso Padova. L’area di servizio “Castel Bentivoglio est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, percorrere la viabilità ordinaria: via Marconi, SS64, via Chiavicone e rientrare in A13 alla stazione di Altedo.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 marzo, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla A22 Brennero-Modena, verso il Brennero. In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Modena nord, al km 157+600, percorrere la viabilità ordinaria: via Virgilio, SS9 fino all’uscita 11, SP413, SP13 via per Modena, via del Lavoro ed entrare in A22 alla stazione di Campogalliano.

















