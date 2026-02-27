venerdì, 27 Febbraio 2026
Alcune aree del cimitero comunale di Cavriago saranno chiuse dal 2 al 6 marzo 2026

Cavriago
Da lunedì 2 marzo 2026 nel cimitero di Cavriago saranno avviate le operazioni cimiteriali relative alle esumazioni delle sepolture nel campo comune.

I lavori dovrebbero durare fino a venerdì 6 marzo dalle ore 8,00 alle ore 11,30, e il pomeriggio dalle ore 14,00 alle 17,00, per un numero di 12 esumazioni al giorno, salvo condizioni climatiche avverse.

La parte del cimitero interessata dalle esumazioni sarà chiusa al pubblico fino alla fine dei lavori al fine di impedire l’accesso agli estranei.

L’ufficio dei Servizi Demografici è a disposizione degli interessati per eventuali informazioni e richieste.

I parenti dei defunti, avvisati delle operazioni di esumazione direttamente dall’Ufficio di Polizia Mortuaria potranno presentare entro lunedì 2 marzo eventuali controindicazioni.

















