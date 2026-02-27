venerdì, 27 Febbraio 2026
A Maranello, in occasione dell’8 marzo, sport gratuito per le donne

Bocce, pilates, yoga, judo, karate, tennis, beach bolley, nuoto, acquagym negli impianti del territorio

Sport gratuito per le donne: a Maranello, in occasione della giornata internazionale della donna, in programma attività sportive gratuite per le donne nelle palestre, nei centri sportivi e presso le associazioni sportive.

Dal 2 all’8 marzo al bocciodromo ingresso gratuito per giocare a bocce, a cura di Società Bocciofila Cavallino; martedì 3 dalle 13 alle 14 lezione gratuita di pilates, mercoledì 4 dalle 17.45 alle 18.45 lezione gratuita di power yoga, entrambe presso l’Associazione Yawp; giovedì 5 marzo dalle 18 alle 20 lezione gratuita di judo, venerdì 6 marzo dalle 18 alle 20 lezione gratuita di karate, alla palestra delle Scuole Stradi a cura di Karate-Judo Maranello; domenica 8 dalle 8 alle 22 alla Polisportiva Pozza prenotazione gratuita dei campi da tennis e beach volley a cura di Polisportiva Pozza; domenica 8 alla piscina del Parco dello Sport di Maranello nuoto libero (8-13) e lezioni gratuite di acquagym (9.30-11.10) con accesso libero con certificazione medica, a cura di Maranello Sport e Polisportiva Maranello.

Per tutto il mese di marzo, inoltre, parkour free: accesso gratuito alle attività di parkour presso tutte le sedi di MOTA A.S.D. esclusivamente per le donne non iscritte alla società.

















