8marzo, si celebrano le donne che hanno fatto la storia di Vignola

Nell’anno in cui si celebrano gli 80 anni dal primo voto delle donne e dall’insediamento del primo Consiglio comunale in cui sedevano per la prima volta anche le elette, Vignola ha previsto un articolato programma di iniziative che celebrano le donne che hanno lottato, e ancora oggi lottano, per la parità e l’affermazione dei propri diritti.

Si comincia domenica 1° marzo, quando, in Biblioteca, alle ore 18.00, si inaugurerà la mostra “Un po’ dell’anima delle donne in Medio Oriente”, un percorso espositivo che riunisce le opere di Naji al-Ali, Lena Merhej e Bahij Jaroudi e che rimarrà allestito fino al 21 marzo. Il progetto nasce grazie alla collaborazione di Ali Raffaele Matar, con l’allestimento curato da Annamaria Sgroi e il sostegno di enti e associazioni del territorio: Università Popolare Natalia Ginzburg, ANPI Vignola, Associazione ISAAF, CI.DI Modena – APS, Associazione Casa delle Donne e Le Mostre di Betty B.

Sabato 7 marzo, il Teatro Fabbri di Vignola ospiterà due repliche del musical “Il coraggio di essere donne”, ispirato al celebre libro “Piccole donne”, con la regia di Heron Borelli e testi e adattamenti musicali di Ilaria Barberini. La mattina ci sarà una rappresentazione per le scuole, mentre la sera, dalle ore 20.30, lo spettacolo sarà aperto alla partecipazione della comunità, con ingresso libero e gratuito.

Domenica 8 marzo invece, tappa del percorso partecipato “Vignola, le donne della nostra storia”, voluto dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Centro documentazione donna di Modena e dedicato al riconoscimento delle figure femminili che hanno contribuito alla storia di Vignola. Nel corso di un’iniziativa ospitata in Sala consiliare, a cui interverrà l’assessora alle Pari opportunità della Regione Emilia-Romagna Gessica Allegni, sarà svelato il ritratto di una delle figure femminili scelte tra quelle segnalate nell’ambito del percorso partecipato. Contemporaneamente, la sala che ospita gli uffici della Segreteria del sindaco, dove è appeso un quadro donato dal pittore Gilberto Gallerani, sarà intitolata alle Cernitrici, lavoratrici che hanno fatto la storia economica e sociale di Vignola. Alle 10.30, dopo i saluti istituzionali della sindaca Emilia Muratori e della vice-sindaca e assessora alle Pari opportunità Anna Paragliola, anteprima del podcast “Passi gentili”, realizzato dalla biblioteca di Vignola: cinque puntate, dedicate alle storie di altrettante donne del territorio. La storica Caterina Liotti del Centro documentazione donna di Modena interverrà sul tema “Elette ed elettrici: finalmente cittadine”.

Infine, venerdì 20 marzo, alle ore 18.00, al Teatro Cantelli, incontro con la calciatrice e dirigente sportiva Alice Pignagnoli, che presenterà il suo libro “Volevo solo fare la calciatrice”.

“Il tema delle pari opportunità e della lotta per i diritti delle donne è stato una costante di questa Legislatura – conclude Anna Paragliola – Con la prossima costruzione sul sito dell’Amministrazione comunale della Galleria virtuale delle donne che hanno contribuito a scrivere la nostra storia arriva a conclusione un percorso che ha avuto il suo picco con Empower Women, il progetto europeo che ha visto, per la prima volta, la nostra città come capofila a livello europeo”.