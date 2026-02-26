Tram, conto alla rovescia verso la riapertura di via San Felice a veicoli e bus

Sono ormai 33 su 38 i lotti della Linea Rossa dove l’infrastruttura è già visibile. In 23 lotti i binari sono già stati integralmente posati, mentre in 10 si lavora a ritmo serrato per collocare le rotaie. Un numero destinato a crescere rapidamente, visto che già a partire dalla prossima settimana si aggiungerà anche il lotto C4, corrispondente a via delle Lame.

Anche nella vicina via San Felice – dove è scattato il nuovo conto alla rovescia verso la riapertura ormai fissata per lunedì 23 marzo con festa di inaugurazione il sabato precedente – si procede con la realizzazione degli ultimi metri di armamento tranviario nel tratto compreso tra via dell’Abbadia e via Marconi mentre, sul versante opposto della strada, a partire dalla prossima settimana cominceranno le asfaltature definitive sulla carreggiata a margine della Porta.

L’adeguamento della carreggiata consentirà quindi il ritorno dei mezzi del trasporto pubblico, che potranno procedere da Porta San Felice fino a via Marconi (servizio che rimarrà in vigore fino all’entrata in funzione della Linea Rossa).

Dopo la maratona di domenica 1º marzo è prevista inoltre una leggera variazione anche in zona Bolognina. Per consentire il collegamento delle rotaie lungo via Ferrarese, il cantiere si aggancerà sull’incrocio con via Algardi. Questo imporrà alcune variazioni alla circolazione, prima fra tutte la sospensione della corsia preferenziale nella porzione di via Matteotti compresa tra Algardi e via Serlio. Il traffico dal ramo di via Ferrarese verso il centro potrà poi immettersi in via Matteotti, mentre i veicoli in uscita dai passi carrai affacciati sul segmento di Ferrarese dovranno continuare a procedere verso periferia, con l’obbligo però di girare a destra e immettersi in via Algardi. Sarà infine aperto un varco che consentirà di accedere a via Matteotti provenendo da via Serlio.

I prossimi interventi di posa rotaie e montaggio dei cavi Parafil

I lavori di posa dei binari – che consentono come di consueto l’accesso ai residenti regolati da movieri – in programma in questi giorni sono localizzati:

in via Emilia Ponente, nell’incrocio tra Pertini e Prati di Caprara (tra le 22 e le 5 del 1°, 4 e 5 marzo) e nel tratto compreso tra il ponte della ferrovia e via della Pietra (tra le 22 e le 4 del 6 marzo, con l’interdizione della svolta a sinistra da via della Pietra);

in via delle Lame (tra le 22 e le 5 del 4 marzo);

in via dei Mille, nel tratto compreso tra via Montebello e via Galliera (tra le 22 e le 5 del 2 marzo);

sul ponte Matteotti, con l’interdizione della corsia in direzione dei viali (tra le 24 e le 5 del 5 marzo);

in via San Donato, nel tratto compreso tra Andreini e Kharkov (tra le 22 e le 5 del 25 febbraio);

in via di Corticella, nel tratto compreso tra via Lombardi e Passarotti (tra le 10 e le 16 del 25 e del 27 febbraio);

in via Bentini, nel tratto compreso tra via Lipparini e via Colombarola (tra le 22 e le 5 del 25 febbraio e tra le 10 e le 16 del 3 e del 6 marzo);

in via Sant’Anna (tra le 10 e le 16 del 27 febbraio).

Nelle notti dal 2 al 6 marzo, tra le 22 e le 5, proseguono gli interventi nel tratto di via Marco Emilio Lepido compreso tra la nuova rotonda di Borgo Panigale e via Caduti di Amola per il montaggio dei cavi Parafil, senza modifiche alla viabilità ordinaria. Le stesse operazioni, nelle medesime date e orari, sono previste anche in viale Aldo Moro agli incroci con via Stalingrado e via Serena.

A questo link il video sull’avanzamento della posa dei binari sui singoli lotti delle due linee tranviarie: https://www.trambologna.it/cantieri/ periodicamente aggiornato.