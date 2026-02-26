Riapre il Castello di Spezzano: arte, storia e nuove avventure per tutta la famiglia

Domenica 1° marzo 2026 riapre al pubblico il Castello di Spezzano dalle ore 15 alle ore 18. Come sempre sarà possibile visitare gratuitamente le sale affrescate e il Museo della Ceramica con la sezione “Manodopera”; ogni ultima domenica del mese riprenderanno anche le visite guidate gratuite, alle 17.

Castello e Museo saranno apertiti a libero accesso tutti sabati e le domeniche pomeriggio fino a dicembre 2026, con aperture straordinarie per Pasqua e Ferragosto.

Domenica 8 marzo partirà anche un nuovo ciclo di “Strabilianti avventure a corte”, gli appuntamenti dedicati ai bambini dai 4 ai 10, sempre molto apprezzate. Saranno quattro le domeniche pomeriggio, tra marzo e aprile, all’insegna della creatività e del gioco, tra laboratori e animazioni ispirate alla storia e agli spazi del Castello. Gli incontri si svolgeranno dalle 16 alle 18.

Il programma prevede: domenica 8 marzo “Schi­amazzi a Palazzo: che giorno pazzo!”, festa in maschera con il giullare del castello; domenica 15 marzo “Trame incantate: laboratorio di tessitura e cucito creativo”, attività manuale per imparare a realizzare un piccolo arazzo; domenica 19 aprile “Tra foglie e petali: il laboratorio del giardiniere”, creazione di coroncine e vasetti, per avvicinarsi al mondo della natura; domenica 26 aprile “Allarme al Castello: le grandi prove delle guardie”, gioco a squadre e mini-olimpiadi per mettersi alla prova.

Le attività sono riservate ai bambini; per gli accompagnatori è previsto l’accesso agli spazi museali e la possibilità di partecipare a una visita guidata.

La prenotazione è obbligatoria all’indirizzo: castellospezzano@gmail.com.

Il costo di partecipazione è di 5 euro a bambino, comprensivo di una piccola merenda (segnalare eventuali allergie).

Il Castello di Spezzano si conferma luogo vivo e accogliente, capace di coniugare patrimonio culturale, educazione e divertimento, offrendo alle famiglie del territorio occasioni di qualità per condividere esperienze significative.