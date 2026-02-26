Magie di Carnevale: ultimo weekend di dolcezze a Modena in piazza Matteotti

Il profumo inconfondibile di croccanti, caramelle e crêpes appena preparate continua ad avvolgere il centro storico, ma ancora per pochi giorni: Lo stand di dolciumi allestito in Piazza Matteotti si prepara a salutare il pubblico con gli ultimi, imperdibili giorni di apertura in occasione del mese di Carnevale.
Dopo i pomeriggi di animazione gratuiti dedicati ai bambini, è arrivato il momento di concedersi un ultimo momento di dolcezza in Piazza Matteotti, per poi continuare la passeggiata tra le vetrine del Centro Storico portando con sé frutta secca pralinata e caramelle colorate.
Lo stand rimarrà aperto fino a sabato 28 Febbraio.
L’iniziativa è organizzata da Modenamoremio con il Patrocinio del Comune di Modena.