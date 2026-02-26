giovedì, 26 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeReggio EmiliaLa passerella del Gattaglio riaperta alla circolazione





La passerella del Gattaglio riaperta alla circolazione

Reggio EmiliaViabilita'
Tempo di lettura Less than 1 min.

La manutenzione dell’alveo del torrente prosegue. Ridotti al minimo i disagi per la mobilità sostenibile

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Grazie anche alle favorevoli condizioni meteorologiche, si sono conclusi nella mattinata di oggi, giovedì 26 febbraio, i lavori di manutenzione del verde dell’alveo del torrente Crostolo nei pressi del nuovo ponte ciclopedonale del Gattaglio. Non sono più necessari, dunque, i provvedimenti di chiusura della passerella predisposti per garantire l’incolumità di passanti e ciclisti nel caso di lavori particolarmente invasivi. La viabilità della del ponte ciclopedonale del Gattaglio è stata ripristinata riducendo al minimo i disagi per la mobilità sostenibile.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.