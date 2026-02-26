La passerella del Gattaglio riaperta alla circolazione

Grazie anche alle favorevoli condizioni meteorologiche, si sono conclusi nella mattinata di oggi, giovedì 26 febbraio, i lavori di manutenzione del verde dell’alveo del torrente Crostolo nei pressi del nuovo ponte ciclopedonale del Gattaglio. Non sono più necessari, dunque, i provvedimenti di chiusura della passerella predisposti per garantire l’incolumità di passanti e ciclisti nel caso di lavori particolarmente invasivi. La viabilità della del ponte ciclopedonale del Gattaglio è stata ripristinata riducendo al minimo i disagi per la mobilità sostenibile.