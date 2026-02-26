giovedì, 26 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeAmbienteIl Sindaco di Finale Emilia sul sequestro della discarica





Il Sindaco di Finale Emilia sul sequestro della discarica

AmbienteBassa modeneseCronacaFinale EmiliaIn evidenza Carpi
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

“Per la comunità finalese e l’amministrazione comunale è una giornata importantissima – spiega il sindaco Claudio Poletti – Evidentemente c’erano degli elementi, come sempre da noi sostenuto, che dovevano portare a questo tipo di atto. Da questo momento saranno sospese tutte le attività di conferimento e anche l’ampliamento dei lotti 7-8-9 di coltivazione pur essendo autorizzato non verrà attuato”.

“Viene premiato il lavoro di ricerca e studio costante, metodologicamente importantissimo, svolto dall’amministrazione comunale con i suoi tecnici e i suoi legali in collaborazione con gli inquirenti, teso a dimostrare il possibile inquinamento delle falde – prosegue Poletti – Abbiamo appena parlato con il dottor Nicolini, ci siamo dati appuntamento al 24 marzo in tribunale per l’udienza che dovrà stabilire la costituzione di parte civile da parte del nostro Comune.

Intanto portiamo a casa questo risultato che premia la costanza di lavoro che come amministrazione, sia dal punto di vista legale sia da quello amministrativo, abbiamo profuso in questi anni”.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.