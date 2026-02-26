Il Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia festeggia la festa del Corpo al Teatro Valli

Domani, venerdì 27 febbraio, si celebra per la prima volta la festa istitutiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ispirata al tema “Li dove serve”.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia festeggerà l’evento con un momento istituzionale presso il Teatro Valli.

Dopo un momento celebrativo con l’alzabandiera e l’omaggio ai caduti presso il comando provinciale di via della Canalina, si terrà dalle 10.30 nella Sala degli Specchi del Teatro Valli la cerimonia alla presenza delle autorità e istituzioni cittadine, durante la quale verranno consegnate al personale le benemerenze e i riconoscimenti al valore.

Dopo una relazione sulle attività del Comando, saranno consegnate le onorificenze al personale e si chiuderà con un momento musicale degli allievi del Conservatorio Peri-Merulo.

Nell’atrio del Teatro saranno esposte isole informative allestite con le specializzazioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, fino a mezzogiorno.