giovedì, 26 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeReggio EmiliaIl Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia festeggia la festa...





Il Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia festeggia la festa del Corpo al Teatro Valli

Reggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Domani, venerdì 27 febbraio, si celebra per la prima volta la festa istitutiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ispirata al tema “Li dove serve”.
Il Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia festeggerà l’evento con un momento istituzionale presso il Teatro Valli.

Dopo un momento celebrativo con l’alzabandiera e l’omaggio ai caduti presso il comando provinciale di via della Canalina, si terrà dalle 10.30 nella Sala degli Specchi del Teatro Valli la cerimonia alla presenza delle autorità e istituzioni cittadine, durante la quale verranno consegnate al personale le benemerenze e i riconoscimenti al valore.

Dopo una relazione sulle attività del Comando, saranno consegnate le onorificenze al personale e si chiuderà con un momento musicale degli allievi del Conservatorio Peri-Merulo.
Nell’atrio del Teatro saranno esposte isole informative allestite con le specializzazioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, fino a mezzogiorno.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.