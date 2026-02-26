giovedì, 26 Febbraio 2026
Due escursionisti tratti in salvo dai Vigili del Fuoco ai Balzi dell’Ora

Appennino BologneseCronacaLizzano in Belvedere
Oggi intorno alle 13:00, l’elicottero del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Bologna, con a bordo due elisoccorritori, e una squadra del distaccamento di Vergato sono intervenuti in soccorso di due persone in località Balzi dell’Ora, nel comune di Lizzano in Belvedere.

L’operazione è scattata per il recupero di due giovani escursionisti trovatisi in difficoltà lungo il percorso. Il personale ha raggiunto i ragazzi, provvedendo al loro recupero e al trasporto in una zona sicura.
Nessuno dei giovani ha riportato ferite. Sul posto ha operato in supporto anche una unità del Soccorso Alpino.

















