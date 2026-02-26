giovedì, 26 Febbraio 2026
Diversi appuntamenti questo weekend nel modenese con Sciroppo di Teatro®

Al Cinema Teatro Mac Mazzieri di Pavullo prosegue la rassegna di Teatro per famiglie. Sabato 28 febbraio alle ore 16 la Compagnia Burambò presenta “Cenerentola 301”: due narratori vogliono raccontare Cenerentola, ma i pupazzi hanno idee proprie, prendono iniziativa, e il confine tra realtà e finzione si fa più sottile. Età: dai 6 anni. Linguaggio: Teatro d’attore e di figura. Prenotazioni: info@cinemateatromacmazzieri.it, T. 0536 304034, WhatsApp 333 2455578.

Domenica 1° marzo alle ore 16.30 la rassegna dedicata a bambini e famiglie si conclude presso l’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola. Fondazione Sipario Toscana presenta “Kiss. Storia di un bacio perduto e ritrovato”: il bacio della buonanotte vola via e intraprende un viaggio attraverso una vita, per essere ritrovato da adulto. Età: dai 5 anni. Linguaggio: Teatro d’attore e di oggetti. Si possono effettuare prenotazioni scrivendo all’indirizzo teatrotroisinonantola@ater.emr.it, al numero 059 896535 oppure scrivendo al numero WhatsApp 333 2401798.

Sempre domenica 1° marzo Sciroppo di Teatro® presenta l’ultimo appuntamento al Teatro Troisi di Nonantola alle ore 17.  Wakouwa Teatro presenta “Very little circus”: due personaggi con pochi oggetti e tanto entusiasmo creano la magia del circo, combinando fisicità, ironia e giocoleria. Età: dai 4 anni. Linguaggio: Clown, giocoleria e musica. Prenotazioni via e-mail all’indirizzo mirandola@ater.emr.it e telefoniche inviando un messaggio WhatsApp al numero 333.2455605 oppure telefonando al numero 0535.22455

 

 

















