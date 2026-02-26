Consiglio Notarile di Reggio Emilia tra nuovi ingressi e riconferme

Novità per il Notariato Reggiano, a seguito delle elezioni per il parziale rinnovo del Consiglio Notarile: Valentina Cosenza, notaio in Bagnolo in Piano, è stata eletta Consigliere, avvicendandosi a Maura Manghi, che ha scelto di andare in pensione, dopo molti anni di attività professionale e impegno in Consiglio.

Riconfermati poi i colleghi Giuseppe Apreda, notaio in Montecchio Emilia, e Filippo Arleoni, notaio in Reggiolo, gli altri due componenti in scadenza.

Il Consiglio è altresì composto dal Presidente Antonio Caranci, dal Segretario Gian Marco Bertacchini, dal Tesoriere Giulia d’Avolio e dai Consiglieri Giuseppe Caprino, Cecilia Casasole e Teresa Di Girolamo.

Questo il commento del Presidente Caranci: “Nel dare il benvenuto alla collega Cosenza, non posso non rivolgere i ringraziamenti miei e di tutti i notai a Maura Manghi, che ha scelto di andare in pensione con qualche anno di anticipo, per tutti gli anni di impegno spesi con passione in favore del Notariato reggiano. Il suo contributo è stato davvero significativo, e non sarà dimenticato. Il Consiglio, anche con il nuovo ingresso della collega Cosenza, continuerà a operare in spirito di collaborazione e dialogo con le istituzioni del territorio e, parallelamente, ad affiancare cittadini, imprese e associazioni in alcuni passaggi tanto importanti quanto delicati. Il Notariato vuole rappresentare un servizio per la comunità, sia in funzione del controllo di legalità preventivo che esercita ogni professionista, con l’effetto di sgravare la giustizia da molti contenziosi potenziali, sia da quello, fondamentale, di composizione degli interessi delle parti e di riscossione delle imposte, senza aggio, per conto dello Stato.

In un’epoca di rapidissimi e radicali cambiamenti veicolati dallo sviluppo tecnologico, tanto più importante risulta l’appiglio di quella certezza del diritto che i notai sono chiamati a fornire”.

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.consiglionotarilereggioemilia.it e la pagina Facebook Notai dell’Emilia-Romagna.