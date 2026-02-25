mercoledì, 25 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeRegioneSulla A14 regolarmente aperto il tratto Castel San Pietro-Bologna San Lazzaro, verso...





Sulla A14 regolarmente aperto il tratto Castel San Pietro-Bologna San Lazzaro, verso Bologna

RegioneViabilita'
Tempo di lettura Less than 1 min.

Sabato notte chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, verso Bologna, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 25, alle 5:00 di giovedì 26 febbraio; di conseguenza, sarà regolarmente accessibile l’area di servizio “Sillaro est”, situata nel suddetto tratto.

Per consentire lavori di ordinaria manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di sabato 28 febbraio alle 6:00 di domenica 1 marzo, sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in entrata in entrambe le direzioni, A1 Milano-Napoli (Milano) e Ancona.

Per consentire la chiusura completa dell’entrata della stazione, sarà necessario adottare i seguenti provvedimenti: Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per chi proviene dalla Tangenziale, l’uscita sarà obbligatoria sulla SS9 via Emilia, verso Modena.

Saranno chiusi i rami di svincolo che dalla SS9 via Emilia, per chi proviene da Bologna e da Modena, immettono all’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Valsamoggia sulla A1 Milano-Napoli, di Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova, di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio o ancora Bologna Fiera sulla stessa A14.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.