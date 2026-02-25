Più semplice a Carpi il rinnovo della tessera elettorale

In occasione del voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo, il Comune di Carpi ha attivato in via sperimentale una nuova modalità di richiesta che rende più semplice e veloce il rinnovo della tessera elettorale.

Da oggi, mercoledì 25 febbraio, e fino a mercoledì 18 marzo, elettori ed elettrici che abbiano esaurito gli spazi a disposizione sulla tessera elettorale, che l’abbiano smarrita o deteriorata possono chiedere il rilascio di un duplicato anche on line ritirandolo poi, senza attese, in ufficio nei due giorni successivi alla richiesta. Resta sempre attiva, naturalmente, anche la consueta modalità di richiesta direttamente allo sportello.

Per chiedere il duplicato on line è sufficiente compilare, utilizzando lo Spid o la Carta di identità elettronica, il modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune (www.comune.carpi.mo.it/carta-dei-servizi/ritiro-della-tessera-elettorale). È possibile effettuare la prenotazione per sé o anche per altre persone (caricando, in questo caso, anche la delega e il documento di identità della persona interessata). Una volta effettuata la prenotazione, l’Ufficio elettorale avviserà dell’avvenuta stampa, in ogni caso entro due giorni lavorativi gli interessati potranno recarsi all’Ufficio elettorale, negli orari di apertura, per il ritiro senza dover attendere in fila.

In vista del referendum, l’Ufficio elettorale, che si trova nella sede dei Servizi demografici (in via dei Cipressi 1), amplia progressivamente i propri orari: fino a sabato 7 marzo è aperto il lunedì dalle 9 alle 12.30, il giovedì alle 14.30 alle 17.30, il sabato dalle 9 alle 12.30 solo su appuntamento. Da lunedì 9 a sabato 14 marzo, tutte le mattine, dalle 9 alle 12.30 e il giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30. Da lunedì 16 a giovedì 19 marzo, l’Ufficio è aperto tutti i giorni, mattina e pomeriggio (dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30). Venerdì 20 e sabato 21 marzo, l’apertura è dalle 9 alle 18, a orario continuato; domenica 22 e lunedì 23 marzo l’Ufficio è aperto negli stessi orari dei seggi elettorali: la domenica dalle 7 alle 23, il lunedì dalle 7 alle 15.