“Oltre la perdita. La speranza che genera sicurezza”: incontro in Questura a Reggio con il maestro spirituale Bormolini

Si è tenuto questa mattina, alle ore 10:00, presso la Sala “Palatucci” della Questura di Reggio Emilia, un altro incontro organizzato nell’ambito della seconda edizione del progetto “Conoscersi per comprendersi: la Polizia tra le persone”.

Il titolo dell’evento odierno è stato “Oltre la perdita. La speranza che genera sicurezza” ed ha toccato alcuni temi molto delicati quali il disagio esistenziale, la perdita relativa alla morte, le dipendenze ma anche la solidarietà, l’accoglienza e la speranza.

Anche in questo caso si è trattato di un incontro aperto alla cittadinanza con lo scopo di poter riflettere su ciò che spesso resta invisibile, ma che la Polizia di Stato incontra ogni giorno nel lavoro quotidiano: il dolore umano, la fragilità, la ricerca di un senso, proprio perché la sicurezza nasce anche dalla relazione e dalla capacità di esserci sempre.

L’incontro ha visto la partecipazione illustre di Guidalberto Bormolini, considerato un maestro spirituale del nostro tempo, monaco, teologo, antropologo, tanatologo, nonché fondatore di TUTTOèVITA un progetto che si pone l’obiettivo di accompagnare spiritualmente chi ha perso il senso della propria vita, chi è colpito da una malattia grave o chi accompagna una persona cara nella malattia, chi sta vivendo un lutto o chi teme la propria morte in modo tale da non riuscire a vivere in pienezza.

Durante l’incontro, inaugurato con i saluti del Questore della Provincia di Reggio Emilia, dott. Carmine Soriente, il maestro Bormolini ha intrattenuto i tanti spettatori presenti con delle riflessioni che hanno profondamente colpito i partecipanti soffermandosi prevalentemente sull’analisi del lutto e sulla razionalizzazione della morte con l’obiettivo di “ricercare costantemente un senso al dolore dal quale può essere generata la forza interiore per il superamento dello stesso”.