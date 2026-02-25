Modena, soggiorni al mare per anziani: prenotazioni al via

A partire dal 2 marzo si aprono le iscrizioni ai soggiorni estivi al mare per anziani e persone con disabilità, in programma alla Casa per ferie del Comune di Modena situata a Pinarella di Cervia, in provincia di Ravenna.

I soggiorni si svolgeranno dal 26 maggio al 13 settembre. Il turno riservato alle persone con disabilità è in programma dal 4 al 16 agosto.

I soggiorni sono rivolti ad anziani autosufficienti che abbiano compiuto 60 anni alla data della partenza e a persone con disabilità che non abbiano compiuto i 60 anni di età, con priorità per i residenti nel territorio comunale. Anche quest’anno, gli anziani potranno esprimere l’interesse a condividere la vacanza coi nipotini.

Da quasi 40 anni la Casa per ferie di Pinarella è meta di soggiorni estivi dedicati e fa parte dei numerosi servizi e attività che il Comune mette in campo per favorire la socialità e contrastare l’isolamento e la solitudine, oltre ad offrire opportunità di stimolo al benessere psicofisico e all’invecchiamento attivo; una lunga tradizione che vede da sempre la preziosa collaborazione di diverse associazioni del territorio: dai Comitati anziani e orti alle associazioni che operano a favore dei disabili.

Nella stagione 2025 nella Casa per ferie si sono registrate 5862 presenze complessive.

La struttura ha accesso diretto alla pineta e alla spiaggia privata e si trova in zona centrale a Pinarella, può ospitare oltre 90 persone per turno ed è priva di barriere; mette a disposizione ampie camere con servizi privati riscaldamento e aria condizionata. Il giardino, l’ampia veranda e le sale al piano terra offrono la possibilità di relax, svago ed intrattenimento. La struttura è dotata di cucina interna e sala ristorante. Il servizio spiaggia completo è compreso ed è riservato agli ospiti.

La gestione è affidata a Mare e Vita! Eurocoop Società Cooperativa, specializzata nell’accoglienza di un turismo sociale, che si occupa da oltre 30 anni della gestione di strutture per ferie situate proprio di fronte a quella del Comune di Modena.

I costi dei soggiorni, immutati rispetto allo scorso anno, variano a seconda del periodo e dell’opzione per camere singole, doppie o triple; i servizi compresi sono: pensione completa, bevande ai pasti, spiaggia riservata con ombrelloni e lettini, attività ricreative e di animazione diurne e serali. È previsto inoltre un servizio di trasporto in pullman riservato per il tragitto Modena – Pinarella, per il quale è richiesto un supplemento di 15 euro a tratta.

Le iscrizioni saranno raccolte dal 2 marzo al 10 aprile esclusivamente presso i Comitati anziani Madonnina, San Lazzaro, Buon Pastore, Crocetta, Sant’Agnese e San Faustino. Dall’11 aprile, oltre che presso i Comitati, sarà possibile effettuare l’iscrizione anche online (www.vacanzepinarella.it). A partire da questa data potranno iscriversi anche i residenti in altri Comuni della provincia di Modena. I turni sono liberi e non è previsto alcun vincolo di date legato al quartiere di residenza; chi lo desidera potrà inoltre prenotare più periodi di soggiorno.

Orari e contatti sono consultabili sui siti dedicati (www.vacanzepinarella.it e www.comune.modena.it/servizi/salute-benessere-e-assistenza/anziani/tempo-libero/soggiorni-estivi-a-pinarella-di-cervia).

Per ulteriori informazioni: Ufficio Attività Promozionali, Settore Servizi Sociali del Comune di Modena tel. 059 2032909 (soggiorni.pinarella@comune.modena.it) EuroCoop, Mare e Vita tel. 0544 975763 (info@vacanzepinarella.it) Ancescao tel. 059 244975.