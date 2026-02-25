La Polizia locale di Castelfranco recupera un veicolo rubato nel bolognese

Qualche giorno fa la Polizia Locale di Castelfranco Emilia ha recuperato un autocarro oggetto di furto al termine di un breve inseguimento sul territorio comunale. L’episodio si è verificato durante un ordinario servizio di controllo: una pattuglia ha intercettato, in via Muzza Corona, un autocarro Fiat già segnalato in banca dati come oggetto di furto nel Bolognese il 19 febbraio.

All’alt intimato dagli agenti, gli occupanti del mezzo hanno accelerato nel tentativo di sottrarsi al controllo, e ne è nato un inseguimento di pochi chilometri, conclusosi in una zona industriale, dove i sospetti, non avendo più possibilità di proseguire la fuga, hanno abbandonato il veicolo per poi dileguarsi a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Dagli accertamenti è emerso che l’autocarro presentava inoltre la targa alterata in un numero, con l’obiettivo di eludere i sistemi di lettura targhe attivi sul territorio. Ultimate le verifiche, il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario, giunto prontamente sul luogo del ritrovamento, che ha ringraziato pubblicamente gli agenti per aver recuperato il veicolo, per lui anche fondamentale strumento di lavoro.

Il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanno Gargano, ha ribadito un «sentito ringraziamento agli agenti della nostra Polizia Locale per la professionalità e la determinazione dimostrate. Il presidio costante del territorio rappresenta un elemento essenziale per garantire sicurezza e legalità. Questo intervento è la conferma dell’attenzione che quotidianamente viene dedicata alla tutela della nostra comunità e delle attività economiche locali».