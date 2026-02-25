mercoledì, 25 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeTop news by ItalpressIl leader cinese Xi Jinping incontra a Pechino il cancelliere tedesco Merz





Il leader cinese Xi Jinping incontra a Pechino il cancelliere tedesco Merz

Top news by Italpress
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
Il leader cinese Xi Jinping incontra a Pechino il cancelliere tedesco Merz

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato oggi il cancelliere tedesco Friedrich Merz, in visita ufficiale in Cina, alla Diaoyutai State Guesthouse di Pechino. Nel corso dell’incontro, Xi ha esposto la posizione di della Cina sulla crisi ucraina, affermando che la chiave consiste nel cercare soluzioni attraverso il dialogo e i negoziati.
Il presidente cinese ha sottolineato la necessità di garantire una partecipazione paritaria di tutte le parti per gettare solide basi per la pace, affrontando le legittime preoccupazioni di ciascuna parte, raggiungendo una sicurezza comune per costruire un quadro di pace duraturo.
Xi ha inoltre affermato che Cina e Germania dovrebbero sostenere il ruolo centrale delle Nazioni Unite, rilanciarne la funzione di primo piano e assumere un ruolo guida come difensori del multilateralismo, promotori dello stato di diritto internazionale, difensori del libero scambio e sostenitori della solidarietà e del coordinamento.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

















Red IP

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.