I Carabinieri reggiani sequestrano nell’hinterland milanese 9 kg di cocaina

Un duro colpo al traffico di droga con epicentro a Reggio Emilia è stato inferto grazie all’ultima operazione della Sezione Operativa della Compagnia di Reggio Emilia. Con l’intervento più recente, il bilancio complessivo della cocaina sequestrata dai Carabinieri nell’ultimo mese ha superato i 21 chilogrammi. Questo quantitativo, che avrebbe generato milioni di euro una volta immesso sul mercato, è stato intercettato grazie a un’attività di controllo capillare del territorio e delle rotte del traffico illecito.

L’ultima operazione ha consentito la scoperta di un ingente carico, presumibilmente destinato alle piazze di spaccio delle principali città del Nord Italia, inclusa quella di Reggio Emilia. In particolare, i Carabinieri hanno sorpreso un 26enne residente a Cavriago e un 44enne residente in Spagna mentre trafficavano intorno a una Seat Leon parcheggiata in un’autorimessa dell’hinterland milanese. Qui, gli agenti si erano recati con l’obiettivo di intercettare la droga prima che venisse smistata. Ancora una volta, è emersa la sofisticazione utilizzata dai presunti trafficanti: un doppio fondo professionale installato nel bagagliaio del veicolo e accessibile tramite un sistema progettato appositamente. All’interno erano nascosti otto panetti di cocaina, del peso netto complessivo di circa 9 kg, contrassegnati da adesivi raffiguranti il personaggio di “Topolino”.

Tale metodo di occultamento richiama quello già rilevato in un’operazione precedente svolta il 13 gennaio 2026 dalla stessa sezione operativa. In quell’occasione, una vettura con targa spagnola era stata fermata in via Giordano Bruno a Reggio Emilia. L’ispezione meticolosa del mezzo condotto da un 34enne aveva rivelato un vano artificiale ricavato sotto il telaio, dove erano stipati dieci panetti di cocaina per oltre 12 kg complessivi. Con queste due operazioni, il quantitativo totale della droga sequestrata raggiunge i 21,5 kg di cocaina purissima.

Entrambe le attività hanno portato all’arresto dei responsabili. Nell’intervento più recente, avvenuto nell’hinterland milanese sotto la supervisione costante della Procura reggiana, diretta dal Procuratore Capo Calogero Gaetano Paci, i Carabinieri hanno arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio due cittadini dominicani: il 26enne residente a Cavriago e il 44enne residente in Spagna. I due sono attualmente detenuti in custodia cautelare su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Nel corso delle attività di pedinamento e sorveglianza contro lo spaccio di stupefacenti, l’attenzione degli investigatori si era concentrata sul 26enne residente a Cavriago. Ieri, questi è stato individuato insieme al suo connazionale all’interno di un’autorimessa a Cesano Boscone (MI). Al momento del blitz, entrambi erano occupati a maneggiare una Seat Leon ST dotata del sofisticato comparto di occultamento dove erano stati collocati i panetti di cocaina contraddistinti dal logo di “Topolino”. Dopo averli messi in sicurezza, i militari hanno condotto i due uomini nel carcere di San Vittore. Secondo le ipotesi investigative, il carico era destinato alle piazze dello spaccio del Nord Italia e, in parte, a quella reggiana.

L’indagine, ancora in fase preliminare, continuerà con ulteriori approfondimenti investigativi per valutare eventuali sviluppi e azioni giudiziarie.

Le forze dell’ordine locali hanno sottolineato come, dall’inizio dell’anno, abbiano già sequestrato complessivamente circa due quintali di droga. Queste evidenze rafforzano l’idea che Reggio Emilia rappresenti un punto strategico per lo stoccaggio delle sostanze stupefacenti, fungendo da crocevia per la distribuzione verso numerosi centri del Nord Italia.