Furto nella notte in un negozio di Quattro Castella

Erano da poco passate le ore 03:00 della notte quando l’allarme automatico ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri presso un esercizio commerciale situato nella frazione Puianello del comune di Quattro Castella. Sul posto è intervenuta immediatamente la pattuglia della stazione di Montecchio Emilia. Al loro arrivo, i militari hanno constatato che ignoti malviventi, dopo aver sfondato con violenza la porta d’ingresso del negozio, si erano introdotti all’interno dei locali.

Secondo i primi accertamenti condotti dai Carabinieri, da un primo controllo ancora in fase di inventario, i malviventi sono riusciti a sottrarre il fondo cassa, ammontante a qualche centinaio di euro, per poi dileguarsi rapidamente prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Il primo intervento è stato curato congiuntamente dai Carabinieri di Montecchio Emilia e dai colleghi della Stazione di Quattro Castella, competenti per territorio. Questi ultimi hanno ora avviato le indagini e i rilievi tecnici necessari per dare un volto ai responsabili. Tra danni cagionati e refurtiva sottratta i danni sono in corso di quantificazione. Le indagini – allo stato – contro ignoti sono state avviate con l’ipotesi di reato di furto aggravato.