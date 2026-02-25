mercoledì, 25 Febbraio 2026
Furto nella notte in un negozio di Quattro Castella

CronacaQuattro CastellaReggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.
Erano da poco passate le ore 03:00 della notte quando l’allarme automatico ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri presso un esercizio commerciale situato nella frazione Puianello del comune di Quattro Castella. Sul posto è intervenuta immediatamente la pattuglia della stazione di Montecchio Emilia. Al loro arrivo, i militari hanno constatato che ignoti malviventi, dopo aver sfondato con violenza la porta d’ingresso del negozio, si erano introdotti all’interno dei locali.

Secondo i primi accertamenti condotti dai Carabinieri, da un primo controllo ancora in fase di inventario, i malviventi sono riusciti a sottrarre il fondo cassa, ammontante a qualche centinaio di euro, per poi dileguarsi rapidamente prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Il primo intervento è stato curato congiuntamente dai Carabinieri di Montecchio Emilia e dai colleghi della Stazione di Quattro Castella, competenti per territorio. Questi ultimi hanno ora avviato le indagini e i rilievi tecnici necessari per dare un volto ai responsabili. Tra danni cagionati e refurtiva sottratta i danni sono in corso di quantificazione. Le indagini – allo stato –  contro ignoti sono state avviate con l’ipotesi di reato di furto aggravato.

















Redazione 1

