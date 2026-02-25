Comitato per il NO al referendum costituzionale 22 e 23 marzo: incontro a Carpi mercoledì 4 marzo

E’ promosso dal Comitato società civile per il NO al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026, l’incontro di mercoledì 4 marzo all’Auditorium Loria di Carpi (via Rodolfo Pio,1).

L’inizio dell’incontro è previsto per le ore 20.30. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Intervengono Roberto Cigarini giudice emerito della Corte d’Appello di Bologna, Marco Forte sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, Cosimo Zaccaria avvocato in Modena e Mirko Margiocco giudice della Corte di Appello di Bologna. Modera Maria Silvia Cabri giornalista de Il Resto del Carlino e Notizie.

Per i promotori del NO al referendum sulla cosiddetta Legge Nordio relativa alla separazione delle carriere dei magistrati (n.1917 del 30.10.2025), c’è in gioco la Costituzione italiana.

Questa legge NON accelera i processi, NON migliora la giustizia, NON aumenta il personale, NON regolarizza i precari e NON tutela i cittadini. E’ una legge inutile perché la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri esiste già (la riforma Cartabia del 2022 prevede precisi meccanismi per passare da una carriera all’altra e a seguito della quale solo un’infirma minoranza, lo 0,5% di tutti i magistrati, è da allora passato da una funzione all’altra). E’ una legge pericolosa perché riduce l’indipendenza della magistratura e indebolisce i controlli sul potere. Si modificano ben 7 articoli della Costituzione. Con il meccanismo del sorteggio del CSM si rischia di ridimensionare l’autonomia della magistratura verso la politica. L’indipendenza di chi giudica è una garanzia per tutti i cittadini, un suo indebolimento mette a rischio la tutela delle persone comuni.

Per difendere la Costituzione e una giustizia imparziale si invitano i cittadini a votare NO!